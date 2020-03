Hun férfi koponyája alapján készült arcrekonstrukciót lepleztek le Marosvásárhelyen

Egy hun előkelő férfi koponyája alapján készült arcrekonstrukciót lepleztek le Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában - írja MTI.



A tájékoztatás szerint Erdély első hun lovas-temetkezéses sírját Gál Szilárd Sándor vezetésével a Maros Megyei Múzeum régészei tárták fel még 2016-ban Marosszentgyörgy határában. Az ásatás során hamar kiderült, hogy több szempontból is rendkívül értékes és érdekes leletegyüttesről van szó.



Az eltemetett fiatal férfi előkelő volt, ezt a sírmellékletei bizonyítják, valamint koponyáját mesterségesen torzították, amely a hun korszakban egy jellegzetes szokás volt. Az embertani jellegei alapján pedig sejthető volt, hogy a hun népesség azon csoportjához tartozik, amely a keleti, belső-ázsiai valószínűleg a hun elithez tartozó felmenőkkel rendelkezik.



Ezért merült fel annak a lehetősége, hogy a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában egy tudományos arcrekonstrukció készüljön a hun férfiról. A koponya részletes, a különböző arc régiókra is kiterjedő taxonómiai vizsgálatát Bíró András Zsolt antropológus végezte el. Felkérték továbbá Török Tibor genetikust, a Szegedi Biológiai Központ tudományos munkatársát további vizsgálatok elvégzésére. A csontmintákból kinyert DNS végül igazolta a férfi belső ázsiai származását.



A budapesti székhelyű Magyar-Turán Alapítvány támogatásával Kustár Ágnes antropológus a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa készítette el a fejet ábrázoló rekonstrukciós szobrot, amelyet Bíró András Zsolt antropológus a pénteki leleplezést követően át is adott Soós Zoltánnak, a Maros Megyei Múzeum igazgatójának. (mti)

