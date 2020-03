Huszonkilencedik ünnepére készül Sepsiszentgyörgy: a 100 Tagú Cigányzenekar is fellép

Erdély legnagyobb önkormányzat által szervezett fesztiváljának két kiemelkedő eseményét, a 100 Tagú Cigányzenekar fellépését és a Recirquel újcirkusz-társulat előadását (is) bejelentették március 6-án, pénteken a Művész Moziben tartott sajtótájékoztatón. Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar elnöke, valamint Knop Ildikó, a Szent György Napok programkoordinátora közös sajtótájékoztató keretében beszélt a 29. Szent György Napok kulturális hetének két kiemelkedő produkciójáról, amelyet a Sepsi Arénában tartanak.





Beke Farkas Nándor, Knop Ildikó és Antal Árpád-András (Fotó: Kristó Hunor)

fotó: Kristó Hunor

Április 27-én, hétfőn 20 órai kezdettel klasszikus dallamok csendülnek fel a világhírű Magyar Örökség-díjas 100 Tagú Cigányzenekar előadásában. Beke Farkas Nándor, a társulat elnöke bevallása szerint a már több ezer koncertet maga mögött tudó együttes nagy örömmel látogat Sepsiszentgyörgyre.A zenekar három évtizedes karrierje során olyan komolyzenét is játszanak, amelyeket Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, Sarasate vagy Strauss komponáltak. Repertoárjukban szerepel a szimfonikus művek mellett a tradicionális magyar cigánymuzsika, illetve a magyar nóta és több népzenei darab is. A sepsiszentgyörgyi műsor összeállításakor a helyi román közösségre is gondoltak, hisz a Monti csárdás mellett felcsendülnek majd olyan közkedvelt dallamok is mint a Balada vagy a Ciocârlia. A Hungarikumnak minősített, 138 tagból álló cigányzenekar 100 taggal érkezik Sepsiszentgyörgyre, köztük marosvásárhelyi, szatmári és udvarhelyi születésű művészek is fellépnek.A Szent György-napi koncert a zenekar 35 éves jubileumi koncertturnéjának első erdélyi koncertje egyben.Április 29-én, szerdán 20 órától szintén a Sepsi Aréna ad otthont a kulturális hét másik kiemelkedő, nemzetközi hírű, a Recirquel újcirkusz-társulatcímű előadásának. A budapesti társulat 2018 augusztusában a világ legnagyobb művészeti fesztiválja, az Edinburgh Festival Fringe keretében mutatta be produkcióját, ahol a kritikusok véleménye alapján több ezer előadás közül a legjobbnak bizonyult. Aáltal rendezett, hét világklasszis ukrán artistát felvonultató, a kortárs táncot a színházzal és a cirkuszművészettel ötvöző performansz ember és anyaföld kapcsolatát állítja fókuszba.Az előadásokra a jegyeladás március 11-től indul a Városi Jegyirodában, valamint online a www.biletmaster.ro oldalon. A kialakított ülőhelyek függvényében a 100 Tagú Cigányzenekar koncertjére 50, 75 és 120 lej értékben, a Recirquel újcirkusz-társulat My Land(Az én földem) című produkciójára pedig 60 és 100 lej, illetve kedvezményesen 30 lej értékben válthatóak jegyek. A My Land előadásnál a 60 lejes jegyek 20 százalékát kedvezményesen, 30 lejért bocsájtják árusításra a diákok, nyugdíjasok és nagycsaládosok számára. Kedvezményes jegyek kizárólag a Városi Jegyirodában válthatóak diákigazolvány, nyugdíjszelvény, valamint nagycsaládos kártya felmutatásával. A 7 év alatti gyerekek ingyenesen vehetnek részt az előadásokon.A sajtótájékoztatón bejelentették azt is, hogy az városnapok kulturális hete idén is egy nyitókoncerttel kezdődik, amelyet április 24-én, pénteken 19 órától kezdődik a Krisztus Király római katolikus templomban. A nyitókoncertenorgonaművész játéka kápráztatja el a közönséget. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia oktatója csembalóművész és az erdélyi zenei múlt komoly kutatója egyben, aki mindemellett régi orgonákat tár fel és kiemelten foglalkozik az erdélyi régizenével. A magyarul is beszélő erdélyi szász zenész New Yorkban, Washingtonban, illetve Európa több, fontos koncerthelyszínen is lépett színpadra, egyike a térség kiemelkedő komolyzenei egyéniségeinek.Orgonakoncertjén felcsendülnek majd Kerll, Sweelinck, Bach, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy és Lassel művek. A repertoárt az elmúlt évekhez hasonlóan sepsiszentgyörgyi fellépők is színesítik, a koncert záró művében Erich Türk orgonajátéka mellettszoprán,tenor,basszus, valamint a, a, akamarakórusok is fellépnek.A nyitókoncertre a jegyeladás szintén március 11-től indul a Városi Jegyirodában, valamint online a www.biletmaster.ro oldalon. A teljes értékű jegyek 40 lejbe, a kedvezményes jegyek 20 lejbe kerülnek. Kedvezményes jegyek kizárólag a Városi Jegyirodában válthatóak diákigazolvány, nyugdíjszelvény, valamint nagycsaládos kártya felmutatásával. A 7 év alatti gyerekek ingyenesen vehetnek részt az előadásokon.2020-ban számos újdonság lesz a városünnepen, például új helyszínen, a kicsi Mikó/Mikes udvarán debütál az Ifjúsági Udvar, és egy kisebb vidámpark is beköltözik a városközpontba, pontosabban a Művész Mozi melletti parkolóba, a Kultúrkert helyszíne azonban nem változik, továbbra is a Székely Nemzeti Múzeum kertjében várja a kikapcsolódni vágyókat.Ugyanakkor elmondták azt is, hogy elindult a jelentkezés Erdély legnagyobb kézműves vásárára, melynek keretében minden évben közel 200 vásáros kínálja portékáját. A Szent György Napos kézműves vásárra április 5-ig lehet jelentkezni.