Először mutat be nem felnőttfilmes tartalmat a Pornhub

Egy queer nők és férfiak által üzemeltetett Los Angeles-i sztriptízbárról szóló dokumentumfilm lesz az első nem felnőttfilmes tartalom, amit a Pornhub fog streamelni - írj a Variety.



A Shakedown című dokumentumfilm készítője Leilah Weinraub filmes és művész. Az oldal bejelentése szerint a dokumentumfilm szerdától egy hónapon keresztül kizárólag a pornóoldalon lesz elérhető, ingyen. Ez után a Criterion Channelen, majd az iTunes-on lehet megnézni.



"A film befogadásával is azt jelezzük, hogy elkötelezett vagyunk a művészi tartalmak irányába is. Azt szeretnénk, ha az alkotók előszeretettel használnák az oldalt. Eddig is előfordult már, hogy olyan művészi tartalmakat töltöttek fel az oldalra, amelyek más videómegosztókon, például a meztelenséget tiltó YouTube-on vagy a Vimeon nem leltek otthonra" - kommentálta a bejelentést a Pornhub brand igazgatója, Alex Klein.



A filmet egyébként a Pornhub egy aloldalán lehet megtekinteni, teljesen elkülönítve a felnőtt tartalmaktól. (variety/kreativ)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!