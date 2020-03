Állatasszisztált pedagógia, környezettudatosság és vegán burgerek - ilyen volt a 3. Mentés másként

Véget ért a harmadik Mentés másként pedagógia konferencia. Két nap alatt több mint 170 fő fordult meg az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban. A résztvevők zöme idén is különböző erdélyi városokból érkezett, sok kolozsvári egyetemista vett részt a programokon, de Magyarországról is többen látogattak kifejezetten a konferencia miatt Kolozsvárra.





Fotó: Kovács Péter Zoltán

Kezdőszavak

A rendezvény megnyitóján több mint 100 embert köszöntött, az UNICEF fiatal nagykövete, aki a gyermekekkel szembeni méltányos viselkedésről beszélt. Rámutatott, hogy míg a címszavak szintjén a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy hogyan kellene viselkedniük a gyerekekkel, az önmagukért és társaikért felszólaló gyerekek nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. Éppen ezért az UNICEF érdekképviseleti tevékenysége a hangjukat felvállaló fiatalokat arra tanítja meg, hogy a partneri viszonyról mint kiindulópontról gondolkodjanak., a bukaresti Jogi Erőforrásközpont Alapítvány (Centrul de Resurse Juridice) munkatársa, statisztikákat mutatott és értelmezett a romániai oktatási rendszer diszkriminatív működéséről, a számok pedig egyértelműen az intézményi és egyéni szintű felelősségvállalás szükségességét mutatták.A budapesti Szabad Egyetem is bemutatkozott. Rámutattak, hogy az érdekképviseletet biztosító civil szervezeteken túl, különböző mozgalmak képesek felszólalni a társadalmi egyenlőtlenségről, oktatáspolitikai problémákról, szolidaritást vállalni más, hátrányosan megkülönböztetett csoportokkal. A tevékenységüket és problémafelvetésüket megjelenítő plakátkiállítás egész hétvégén megtekinthető volt az iskola udvarán.

Műhelyek

Fotó: Kovács Péter Zoltán

A 13 műhelyfoglalkozás egyharmadát a túljelentkezések miatt kétszer is megtartották a műhelyvezetők, emellett szinte minden más műhely maximális létszámmal működött, a Pedamozi pedig többször is megtelt.A legnépszerűbbek közé tartozott az állatasszisztált pedagógiaval, ésbecslésről szóló műhelye. Ez utóbbin a résztvevők a problémaérzékenységüket fejleszthették egyre nehezedő feladatokon keresztül, végül egy fogkrémes tubus méterben kifejezhető tartalmát kellett megbecsülni, majd ellenőrizni a becsléseket.(résztvevő) beszámolója a tanári szakma kihívásait tematizáló pszichodrámás műhelyről:(résztvevő) beszámolója az együttműködés és érzelmi inteligenciafejlesztés műhelyről:

Előadások

A konferencia előadásai közül a legtöbbenTanítható-e a problémamegoldás? ésRoma gimnázium Miskolcon indiai háttérrel előadásaira voltak a leginkább kíváncsiak. Az első jól mutatja a reáltudományok tanításának újragondolása iránti igényt, míg a másik a tabuként kezelt témák felszabadítása iránti nyitottságot.Derdák Tibor ésa Waldorf-pedagógia műhely keretén belül is részletesen mesélt pécsi és miskolci tevékenységükről és szemléletmódjuk alapjairól. Az Angry Buddha (2016) című dokumentumfilmet, amely iskolájuk háttértörténetét és kihívásaikat is bemutatja, a Pedamoziban meg is nézhették az érdeklődők. Ilonka – bábjáték felnőtteknek a Tranzit HázbanA konferencia első napjának zárlataként a Tranzit Házban több mint 60 konferenciarésztvevő nézhette meg a bábjátékot, amely egy mérai származású cigányasszony, Ilonka néni élettörténetén vezet keresztül az előadás képlékeny és változékony formájának segítségével.Ilonka néni minden alkalommal jelen van az előadáson, hiszen a bábjáték alapszövegét ő maga mesélte el, több alkalommal, töredékesen, három nyelven még a kétezres évek elején. A alapszöveg megszületéséről, Ilonka néni történetéről, az ismeretségrőlmesélt az előadás utáni beszélgetésen.színész ésrendező is megosztotta a hallgatósággal a munkafolyamat kihívásait és örömeit, a beszélgetéstmoderálta.Az estét az Acasă közösség által biztosított falatozás zárta: vegán burgert és házisört fogyasztva beszélhették át a napot a legkitartóbbak.

Bögrés tudatosság

Az idei konferencia a környezettudatosságról is szólt. A résztvevőiket arra kérték, hogy saját bögrével, kulaccsal érkezzenek és hozzák el a más rendezvényekről megmaradt kitűzőket, hogy azokat használhassák. Rengetegen érkeztek az otthoni bögréjükkel és fiókból elővett kitűzővel, ami megerősíti azt, hogy a megfelelő hívószó és figyelemfelkeltés által eredményes lehet egy kisebb kampány is.

Ki volt ott?

Fotó: Kovács Péter Zoltán

A konferencián 19 településről, 40 intézményből (köztük 4 egyetemről és 27 különböző tanintézményből) vettek részt szakemberek, egyetemi hallgatók.Ahhoz, hogy minden gördülékenyen működjön, és minden résztvevő és meghívott választ kapjon kérdéseire, elengedhetetlen segítséget nyújtottak az önkéntesek.A 13 fős csapatban kolozsvári és budapesti egyetemisták dolgoztak együtt, szociális munkás, kommunikációs és bölcsészhallgatók.

Mit visznek haza?

Az idei konferenciának köszönhetően már több együttműködési folyamat is elindult: előadók és műhelytartók, résztvevő pedagógusok és műhelytartók ismerkedhettek egymás munkájával, eredményeivel.A találkozás lehetősége, a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere a különböző városokból és falvakból érkezők számára ugyancsak nagy értékkel bír saját elmondásuk alapján is.Az idei kiadás egyik erőssége a korosztályok és érdeklődési körök találkozása, hiszen húsz-harminc éves tapasztalattal rendelkező pedagógusok együtt dolgozhattak pályakezdő, vagy még a képzési folyamatban résztvevő fiatalokkal, a program változatossága pedig megengedte, hogy egymástól teljesen távoleső témákban érdekelt emberek találkozhassanak és megismerhessék egymás nézeteit.A konferencia záróbeszélgetésében felmerültek a konferencia és a Mentés másként pedagógia más programjainak jövőjével kapcsolatos javaslatok, illetve az oktatási kérdésekbe való mélyebb bevonódás és cselekvés lehetséges irányai. (