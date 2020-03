Népszerű a szatmáriak körében a lejárt gyógyszerek begyűjtésére indított kampány

Kapnak az alkalmon a szatmáriak, és már az első napokban igen sokan adták le a kijelölt patikákban a lejárt orvosságaikat. A március 1-jén indított gyűjtési kampány egy hónapig tart, a kezdeményezők pedig azt latolgatják, hogy évente ismétlik majd az akciót.



A veszélyes hulladékok szakszerű kezelését célzó megmozdulást a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, a megyei gyógyszerész kamara, valamint a megyei közegészségügyi hatóság indította, és plakátok révén, valamint a sajtóban, tévében népszerűsítik a gyűjtést.





Plakátokkal, valamint sajtókampány révén népszerűsítik a gyűjtési akciót. A szerző felvétele

A szatmárnémeti Panax gyógyszertárban is szépen gyűl a lejárt orvosság. Amint a patika munkatársai elmondták, elsősorban vérnyomáscsökkentőt, valamint antibiotikumokat, vitaminokat és különféle táplálékkiegészítőket visznek be hozzájuk. A szerző felvétele

“Az egészségügyi törvény értelmében minden patikának kötelező volna átvenni a lejárt gyógyszereket, azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy ennek általában nem tesznek eleget. Azért indítottuk ezt a kampányt, hogy ezek a környezetre komoly veszélyt jelentő anyagok ne a kukában, esetleg a természetben, például a vizekben végezzék, mert súlyos károkat okozhatnak” - mondta el a, a környezetvédelmi hatóság igazgatója, az akció ötletgazdája.Mint kifejtette: nagyon elégedettek a lakosság reakciójával, ugyanis már az első napokban tetemes mennyiségű lejárt gyógyszert adtak át. Egyébként 10 patika vesz részt a programban, 5 szamárnémeti gyógyszertár, illetve a megye kisebb városaiban egy-egy patika vállalkozott arra, hogy segíti ezt a kezdeményezést. A leadott orvosságokat a Bio Pack nevű, szakhatósági engedéllyel rendelkező cég gyűjti össze és szállítja el a speciális égetőbe. Mivel a kolozsvári megsemmisítőt épp javítják, a most gyűlő szatmári hulladékot Temesváron égetik majd el. Mint kiderült, a temesvári létesítmény is hajlandónak bizonyult a kezdeményezés támogatására.“Nagyon örülünk, hogy ennyire népszerű ez a kezdeményezés, és azt tervezzük, hogy a következő években is folytatjuk. Lehetne az elkövetkezőkben is március folyamán szervezni, mivel ez a tavaszi nagytakarítás ideje” - mondta Békéssy Erzsébet. Hozzátette: bár minden résztvevő patikát elláttak tárolóedényekkel és kaptak két-két, kb. 20 literes nejlonzsákot is (amibe doboz nélkül kerülnek a gyógyszerek), a gyűjtés negyedik napján már volt olyan gyógyszertár, amelyik jelezte, hogy ezek megteltek és kért újabb zsákokat.