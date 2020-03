Otthon porosodik a megunt Lego? Most odaadhatod a rászoruló gyerekeknek

Február 27-én hirdették meg azt a kampányt, amely arra ösztönöz mindenkit, hogy a megunt vagy már nem használt Lego készleteket ajándékozza oda a rászoruló gyerekeknek. Az április 26-ig tartó kampány során a megunt Lego készletet az United Way România Alapítványon keresztül juttatná el a rászorulóknak a Brick Depot Lego-forgalmazó üzletlánc.







A felajánlók három leheltség mód közül is választhatnak, hogy miként szeretnék eljuttatni a Lego-készletet a rászorulók számára. Aki szeretné, az beviheti a romániai hivatalos forgalmazó Brick Depot valamelyik Lego-boltjába, ahol mindenkitől átveszik és eljuttatják a rászorulók számára.



A második lehetőség, hogy egy online űrlap kitöltése után futárt küldenek ki, aki ingyen elszállítja a készletet a régi tulajdonostól a begyűjtőhöz. A kampányból azokat sem szeretnék kihagyni, akik esetleg nem rendelkeznek Lego készlettel, vagy nem szívesen válnának meg a sajátjuktól, de mégis adakoznának. Ők megvásárolhatnak egy Lego készletet, amit eljuttatnak majd az új tulajdonoshoz, ráadásul kipótolva egy újabb ajándékszettel.



Akik elég mennyiségű Legót adományoznak, azoknak cserébe a cég ajándékutalványt biztosít és egy új szettet is kapnak ajándékba.



A piesepentruzambete.ro oldalon egyébként bővebb információk találhatóak a kampányról, továbbá nyomon lehet követni azt is, hogy a felajánlásokból hány kilogramm Lego-kockát sikerült összegyűjteni a rászorulóknak. (hírszerk.)

