WHO: nem tudjuk megvédeni gyermekeinket a környezetszennyezéstől és a káros reklámoktól

A világ egyetlen országa sem képes megvédeni a fiatalok egészségét, a magas széndioxid-kibocsátás miatt pedig a következő generációk élhető környezetét veszélyeztetjük. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) és a Lancet lapcsalád közös jelentése drámai képet fest a fennálló helyzetről, amely szerint az ellenőrizetlen iparosodás már „szabotálja a fiatalabb generációk életét” - írja az independent.co.uk.



A 40 gyermek-egészségügyi szakértő bevonásával készített tanulmányban arra a következtetésre jutnak, hogy a Földön minden gyermek „közvetlen veszélyben van az ökológiai hanyatlás, az éghajlatváltozás, valamint a finomított, gyorséttermi ételek, a magas cukortartalmú italok, továbbá az alkoholfogyasztás és a dohányzás miatt”.



A jelentést kidolgozó bizottság társelnöke, Új-Zéland volt miniszterelnöke, Helen Clark szerint bár az elmúlt 20 évben javulás volt tapasztalható a gyermekek és serdülők egészségének terén, ez a folyamat megállt, és várhatóan visszafordul.



A szakértők 180 országot rangsoroltak a gyermekek fejlődését segítő körülmények biztosítása alapján, melyen – amint az várható volt – többnyire nyugat-európai, fejlett országok végeztek előkelő helyen, például Norvégia, az Egyesület Királyság, Svédország, Németország, Svájc, Hollandia, de bekerült az élmezőnybe Dél-Korea is.



Az Egyesült Államok viszont, fejlett gazdasága ellenére, a 39. helyen végzett. Jelentősen megváltozott azonban a sorrend azután, miután bevették a vizsgálati szempontok közé az országok egy főre eső szén-dioxid-kibocsátását is: Norvégia a 156. helyre csúszott vissza, Dél-Korea a 166. lett, Hollandia pedig a 160-ik. Az Egyesült Államok, Ausztrália és Szaúd-Arábia, melyek a tíz legnagyobb CO2-kibocsátó közé tartoznak, szintén jelentősen hátrább kerültek a rangsorban. A szerzők megjegyzik: ezen országok mindegyike esetén kb. 210%-kal magasabb az egy főre eső szén-dioxid-kibocsátás, mint ahogy az a 2030-ra kitűzött célokban szerepel.





A finomított, gyorséttermi menü egészségtelen, de a predátormarketingnek nehéz ellenállni. Fotó: Sepet/unsplash.com

„Becslések szerint az alacsony és közepes jövedelmű országokban körülbelül 250 millió öt év alatti gyermek esetén áll fenn annak a veszélye, hogy nem fogják tudni kiteljesíteni a fejlődési potenciáljukat. Még ennél is nagyobb aggodalomra ad okot,

hogy világszerte minden gyermek egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe az éghajlatváltozás és a kereskedelmi nyomás miatt

” - mondta Clark.A jelentés szerzői szerint: "A kormányoknak az ágazatok közötti együttműködést kell elérniük az ökológiai és kereskedelmi nyomás leküzdése érdekében, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekek megkapják az őket megillető jogokat, valamint egy élhető bolygót, évekkel később is."Mint írják, különös aggodalomra ad okot

a fiatalokat megcélzó marketing vállalkozások egyre növekvő száma.

A cukrozott üdítőitalok fogyasztása a gyerekkori elhízás egyik fő oka a szakértők szerint. Fotó: Adaivorukamuthan/unsplash.com

Bizonyítható, hogy egyes országokban a gyermekek körülbelül 30 000 reklámot látnak a televízióban egy év alatt - figyelmeztet a jelentés.Az egészségtelen ételek és cukros italok „ragadozó marketingjének” való kitettség közvetlenül hozzájárul az egészségtelen ételek és italok vásárlásához, amelyek egészségügyi problémákhoz vezetnek, ideértve a „gyermekkori elhízás riasztó mértékű növekedését”. Az elhízott gyermekek és serdülők száma az egész világon az 1975-ös 11 millióról 2016-ban 124 millióra nőtt – teszik hozzá., a Unicef ügyvezető igazgatója szerint: "az éghajlati válságtól az elhízásig és a káros kereskedelmi marketingig

a gyermekeknek szerte a világon olyan veszélyekkel kell szembenézniük, amelyek néhány generációval korábban elképzelhetetlenek voltak"

, a WHO főigazgatója a jelentést „vészjelzésként” értékelte. „Ez a jelentés azt mutatja, hogy a világ döntéshozói kudarcot vallnak a gyermekek és fiatalok egészségének és jogainak megvédése, valamint a bolygó természeti értékeinek megőrzése terén” - mondta. Hozzátette: ez vészjelzés lehet az országok számára, hogy fektessenek be a gyermekek egészségébe, gondoskodjanak a hangjuk meghallgatásáról, jogaik védelméről, és hogy építsenek számukra megfelelő jövőt.A gyermekek védelme érdekében a független bizottság tagjai

egy új, globális mozgalom létrehozására szólítanak fel

amelybe a gyermekeket is bevonnák. Konkrét ajánlásokat is megfogalmaznak, melyek a következők:1 - „A legnagyobb sürgősséggel” állítsák le a CO2-kibocsátást annak érdekében, hogy a gyermekek jövője biztosítva legyen ezen a bolygón;2 - Tegyék a gyermekeket és serdülőket a fenntartható fejlődés elérésére irányuló erőfeszítések középpontjába;3 – Vezessenek be új közpolitikákat és eszközöljenek beruházásokat minden ágazatban a gyermekek egészségének és jogainak előmozdítása érdekében;4 - A gyermekek véleményét építsék be a politikai döntésekbe;5 – Szigorítsák a káros kereskedelmi marketing nemzeti szabályozását;