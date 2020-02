Védőoltás ellen kampányol egy civil szervezet, miközben halálos áldozatokkal járó influenzajárvány van az országban

Egy megtévesztő elnevezésű szervezet – az Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România, ami nem azonos az hivatalos Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului-al, ami az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) – a már 39 halálos esettel, és több bezárt iskolával járó influenzajárvány közepette oltásellenes kampányt indított a közösségi oldalon.



A szervezet a Facebook oldalon olyan bejegyzéseket osztott meg, amelyben azt állítják, hogy az oltások nem megelőzik a betegségeket, hanem okozzák azokat.



A Digi24 helyet adott egy vitának a szervezet elnöke, Costel Stanciu és egy valódi orvos, Dr. Mihai Craiu között.



Az oltásellenes „szakértőnek” olyan érvei voltak, miszerint a gyógyszerek betegtájékoztatójában fel van tüntetve, hogy milyen betegséget okoznak, ergo nem gyógyítanak, hanem betegségeket terjesztenek. Azt is mondta, hogy az ökológiailag tartott állatok sem kapnak oltásokat, vagy gyógyszeres kezeléseket mégsem lesznek betegek.



Dr. Mihai Craiu többször is jelezve, hogy nem kíván vitába szállni, felhívta a figyelmet, arra, hogy az ilyen zavarosságok oka vélhetően az orvosi felkészültség hiányából fakadnak. A nyilvánosság figyelmébe pedig azt ajánlotta, hogy nézzenek utána, hogy a fertőző járványok hogyan jelentek meg a történelem során, majd az oltások elfogadottá és elterjedése révén hogyan szorultak vissza – példaként a kanyarót ajánlotta.



Megemlítette a tavaly év végi szamoai esetet, ugyanis 2018 után a 200 ezer lakosságú szigeten elterjedt az oltásellenesség, ami miatt az addig következetesen beoltott gyerekeknek csak a 30 százaléka kapta meg az oltásokat. Az eredmény 2020 januárjára közel 6 ezer kanyaróval fertőzött megbetegedés, és 83 halott lett. Bár a kanyaró ellen a helyi oltásellenességet képviselők kókusztejet javasoltak, mostanra már evidencia lett, hogy az oltás megelőzi a kanyarót és nem betegségeket terjeszt - míg a kókusztej hatástalan.



Ehhez hasonlóan az orvos felhívta a figyelmet a homeopátiás szerekre, amelyek nem kezelnek semmit, nem gyógyszerek, csak cukros vízből állnak. Biztosította a nyilvánosságot, hogy se az Európai Unióban, se a világon máshol nem létezik egyetlen ellenőrzött hivatalos kutatás sem, ami ezzel ellenkezőt állítana - mondta az orvos.



„Az üzenet a nyilvánosság fele egyértelmű kell legyen: a homeopátia nem gyógyít semmit, csak cukros víz, és csak spekuláció” – jelentette ki.



Arra, hogy az ökológiai állattartásban az állatok nem kapnak oltásokat vagy gyógyszeres kezelést, azt felelte, hogy nem ért se a mezőgazdasághoz, se az állategészségügyhöz, de felhívta a figyelmet, hogy most a romániai gyerekekről van szó, nem a tenyésztett állatokról.



Az orvos inkább a szülők figyelmébe ajánlotta, hogy tájékozódjanak megfelelő forrásokból, ne üljenek fel olyan információknak, ami nem szakértőktől érkezik. Ugyanakkor az oltásokkal kapcsolatban is tájékozódni lehet és kell, de tegyék azt valódi orvosokkal, reális szakértőkkel.



„A legjobb megoldás ha a családorvoshoz fordulnak és a lehetséges kockázatokat megbeszélve, megértve a lehető legjobb döntést tudják meghozni” – mondta Dr. Mihai Craiu. (digi24/hírszerk.)

