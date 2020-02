Életnagyságú Trump szoborhoz szokott imádkozni egy indiai férfi

Életnagyságú Donald Trump szobrot állított fel a hátsó udvarában egy indiai férfi, és minden nap imádkozik hozza - számolt be az Euronews.



A férfi (és családja szerk.megj.) a "pooja"-nak nevezett hindu imádságot mutatja be a szobor előtt, amit a „Donald Trump, Uram, te vagy az én istenem”- mondattal szokott befejezni.







A lelkes indiai nem győzi várni az amerikai elnök közelgő látogatását, ugyanis Donald Trump és felesége, Melania február 24-én érkezik majd Indiába, ahol kétnapos látogatásuk alkalmával találkoznak az ország miniszterelnökével.



A férfi egyébként a Facebook- és instagram-oldalán is büszkén szokott pózolni Trump-feliratú pólókban. (Euronews/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!