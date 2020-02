Éjjelente hangosan párosodó pávák kergetik az őrületbe Miami egyik luxusnegyedének lakóit

A vadvilág benyomult Miaimi Coconut Groove elnevezésű luxusnegyedébe, vagy a luxusnegyed nyomult be a vadvilágba, attól függ honnan nézzük, de a lényeg, hogy nagyon nem jönnek most ki jól egymással a helyi gazdagok és a pávák.



A város északi részén, Bay Heights-ban található luxusnegyed 190 háznak ad otthont, a környéken pedig olyan 60, 80 páva élhet, a szárnyasok pedig sok borsót tőrnek az ott élők orra alá azzal, hogy - természetes ösztöneiknek engedelmeskedve, sokszor éjszakába nyúlóan - hangosan párosodnak, oda piszkítanak, ahová nekik jól esik, és bizony-bizony összekarmolják az autókat is.



A felkapott környéken lakók a városi tanácstól kérik, hogy kezdjen valamit a szárnyasokkal, a tanács pedig megígérte, hogy módosítani fogják a vonatkozó szabályokat, és lehetővé teszik, hogy a fölös madarakat befogják és elszállítsák.



A gond viszont csak az, hogy egyelőre nincs törvényi szabályozás arra vonatkozóan, hogy mi volna az optimális páva/ember arány, és mekkora egyedszámtól számít fölöslegesnek egy madár. (Via Index.hu/hírszerk.)





Nyitókép: Flickr

