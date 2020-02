Kolozsvár: a családon belüli erőszak visszaszorítására tanulnak módszereket az önkormányzat szakemberei

Partnerként vesz részt a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság (DASM) abban a nemzetközi projektben, amely keretében az intézmény munkatársai új módszereket tanulhatnak a családon belüli erőszak visszaszorítására.



A The Other Side of the Story: Perpetrators in Change (OSSPC) címet viselő projekt a családon belüli erőszak folytatódását előzné meg az agresszorok viselkedésmintáinak megváltoztatása révén.



A projekt során a családon belüli erőszakos esetekkel foglalkozó szakemberek tanulhatnak megfelelő módszereket a sikeres beavatkozáshoz: a cél megértetni az agresszorokkal erőszakos tetteik következményeit saját magukra, családtagjaikra és közösségükre nézve, illetve meggyőzni őket arról, hogy erőszakmentes kapcsolatot ápoljanak családtagjaikkal, környezetükkel. A projektben való részvétellel Kolozsváron is meghonosodhat a családon belüli erőszakkal szembeni rendszerszintű megközelítés és hatékony kezelésmód.



Az Egyenlőség, jogok és polgárság című uniós program keretében kiírt pályázat alapján megszervezett képzés partnerszervezetei a nagy-britanniai Bournemouth University, az olaszországi C.A.M. Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, a görögországi Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy kai Nomoy Irakleioy illetve az European Knowledge Spot. A projekt koordinátora a ciprusi Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family. A projekt kifutási ideje 24 hónap, a DASM 15700 eurós önrésszel járul hozzá a több mint félmillió eurós költségvetésű projekthez.



A családon belüli erőszakos esetekre vonatkozó statisztikák szerint 2014-hez képest 2019-ben 60%-os növekedés figyelhető meg. A Családon belüli erőszak áldozatainak tanácsadóközpontja 54 esetet vett nyilvántartásba, ebből 19-et sikerült megoldani.



2019-ben Kolozs megyében 251 ideiglenes távoltartási parancsot adtak ki, ebből a bíróságok 140-et megerősítettek. Kolozsváron 130 előzetes parancsot bocsátottak ki a rendőrök, a bíróság 74-et erősített meg, és emellett saját hatáskörben további 35 távoltartási parancsot bocsátott ki. (közlemény)

