Magányos hősök és szervezett csoportok is mentik a koronavírus miatt hátrahagyott háziállatokat

A koronavírus gócpontjának számító Vuhan városában egyedül menti a gazdájuk által magukra hagyott háziállatokat egy kínai fiatal. A járvány kirobbanásakor rengetegen hagyták el a várost még azelőtt, hogy azt karantén alá vonták volna, ennek következtében pedig háziállatok ezrei maradtak teljesen magukra, akiket Ye Jialin vett most a szárnyai alá.



A fiatal aktivista bemegy a hátrahagyott házakba, rendet tesz az állatok körül, valamint vizet és élelmet rak ki nekik.







A férfi a Guardiannak arról számolt be, hogy amikor a várost karantén alá helyetek olyan volt, mintha beütött volna az apokalipszis, senkit nem lehetett látni az utcákon. A aktivista szerint eddig legalább 30 háziállat pusztult volna el, hogyha ő nem siet a segítségükre.



A városban egyébként létezik egy alapítvány, amelynek közel 100 önkéntese eddig 2500 háziállatot mentett meg. Az alapítvány szerint azonban a városban 20 és 30 ezer közé tehető a hátrahagyott háziállatok száma.



A háziállatok megmentése főleg azokban a lakásokban körülményes, sőt lehetetlen, amelyet a tulajdonosai digitálisan lezártak, viszont vannak olyan gazdik is, akik elárulták, hogy honnan szerezhetnek be egy kulcsmásolatot az önkéntesek, hogy bejussanak a lakásba és ellássák a hátrahagyott háziállatokat. Bizonyos esetekben pedig maguk a tulajdonosok adtak engedélyt, hogy az önkéntesek betörjenek hozzájuk annak érdekében, hogy az otthon hagyott házi kedvencet megmentsék a biztos haláltól. (Guardian/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!