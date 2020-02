Az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk a következő két héten is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből.



Erdélyben a következő két hétben többnyire 8-12 fokos nappali csúcshőmérséklet várható, február 24-én és 25-én ennél is melegebb lehet, 20-a és 22-e között viszont valamelyest hűvösebb időre, 5-9 fokos maximumokra kell számítani. Éjszaka viszont fagypont alatti értékek lesznek, az első napokban a medencékben mínusz 10 Celsius-fokig csökken a hőmérséklet, aztán mínusz 4, plusz 2 fok várható. Kis mennyiségű csapadék 19-én és 20-án, 23-án és 24-én, illetve 26-a és 28-a között esedékes.



A Bánságban is egymást váltják majd a melegebb és hűvösebb napok a következő két hétben, átlagban azonban enyhébb lesz az idő, mint ilyenkor általában. Február 17-én, majd 23-a és 25-e között 15-18 Celsius-fok is lehet nappal, és éjszaka sem csökken 2-5 fok alá a hőmérséklet. A többi napon 7-12 fokos maximumokkal és mínusz 1, plusz 2 Celsius-fokos minimumhőmérséklettel kell számolni. Csapadék csak kis mennyiségben és elszórtan várható, eső formájában, főleg 19-én és 20-án, majd 23-a körül, illetve 26-28-a között.



A Körösök vidékén és Máramarosban 20-a és 22-e között a februárban megszokotthoz közeli hőmérsékletre, 4-7 fokos maximumokra és mínusz 3, 0 fokos minimumokra kell számítani, a többi napon azonban itt is melegebb lesz, nappal 8-12 Celsius-fokig melegszik a levegő, éjszaka mínusz 1, plusz 5 fok várható. Elszórt esőzésekre Máramarosban 18-án, majd 21-e után, a Körösök vidékén 19-20-án, 23-a körül, majd 26-28-a között van kilátás. (agerpres)



Nyitókép: Maria Godfrida

