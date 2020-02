A klímaváltozást a Manele sem tudta kikerülni: megszületett Greta Thunberg maneléje

A kortárs művészetekre rendszerint jellemző, hogy előszeretettel reflektálnak a világ történéseire, és nem átallanak megnyilvánulni bizonyos kérdésekben. A klímaváltozás a metamodern világ egyik olyan megkerülhetetlen témája, amelyet a bizonyos - magukat magas művészeteknek definiáló - közegekből kirekesztetett manele műfaja sem tud már megkerülni.







Iulian Universalu' és Stivăn Quasaru' előadásában most megszületett a Maneaua lu' Greta (Greta (Tunberg) meneléja) című szám, amely bár üzenetében formabontónak tekinthető, mégsem mellőzi a műfaj korábbi jellegzetességeit: a nők szexszimbólumokként történő megjelenítését a videoklipben, valamint az anyagi javakkal való dicsekvés. Igaz jelen helyzetben a drága órákat és luxusautókat felváltja a húsból készült ételek felsorakoztatása, köztük a miccs megjelenése is, amely egyfajta tisztelgés és kikacsintás a romániai gasztrokultúra felé.



Az oktalan szemnek elsőre mit sem mondnak ezek a képsorok, viszont az alkotók pontosan tisztában vannak azzal, hogy a húsételek - bár jelen helyzetünkben még nem - a közeljövőben a legnagyobb gazdagságot fogják szimbolizálni, hiszen szükség lesz a húsipar drasztikus visszaszorítására annak érdekében, hogy a bolygót megmentsük, és a civilizációnkat fent tudjuk tartani.



A Manele szövege is eltér a már megszokott témáktól. A gazdagság, a vagyon, a szerelem keresése helyett olyan globális témák kerülnek a reflektorfénybe, mint a Föld életet biztosító tulajdonságainak a kiemelése (învârte și dă gravitație/forog és gravitációt ad). A bolygó szeretete egyébként nem csak burkoltan, hanem egyenesen is kimondásra kerül, a Te iubesc, planeta mea / Szeretlek én bolygóm refrének többszöri elismétlése által.



A Terra, Terra, Terra, Terra, Terra refrén, nemcsak a kortás manele ritmusosságához igazodik kiválóan, de reflektálni kíván a bolygó latin megnevezésére is, és mint ilyen az emberi civilizáció egyik tartóoszlopának tekinthető hellén és a római civilizációra. Minden tekintetben kiváló és szerethető alkotás.



Természetesen tudjuk, hogy ez egy paródia, de mi bitang jól szórakoztunk rajta. (hírszerk.)

