Letartóztatták JayStationt, mert feliratkozókért játszotta el barátnője halálát

A kanadai rendőrség a héten letartóztatta a JayStation néven videózó Jason Ethier youtubert, aki eljátszotta barátnője halálát, hogy Youtube csatornáján még több feliratkozót gyűjtsön. Az ötmillió feliratkozóval rendelkező youtubert testi sértéssel vádolják, a botrány miatt pedig a szintén videós barátnője is elhagyta – írja az Index.



A 29 éves youtuber két héttel ezelőtt azzal állt a követői elé, hogy barátnőjét, Alexia Maranót elütötte egy ittas sofőr. Ethier ezt azzal fokozta, hogy pár nappal később Maranó állítólagos emlékhelyénél vett végső búcsút, aztán egy újabb videóban egy Ouija-tábla segítségével próbálta meg felvenni a kapcsolatot vele.





I am having a stroke. pic.twitter.com/kVvYyqVqEM — j aubrey 🤠 (@jaubreyYT) January 26, 2020

Egy későbbi videóban aztán Ethier beismerte, hogy Marano valójában nem halt meg, csak egy csínyről volt szó, ami jócskán túlnőtte saját magát. Bocsánatot kért Marano családjától, amiért felzaklatta őket, és elmondta, nem állt szándékában gyűlöletet irányítani rájuk. Arra számított, hogy ez az ügy a YouTube-on marad, de nem így lett – tette hozzá.Azt is elmondta, hogy ezzel csak fel akarta hívni magára a figyelmet, sőt eredetileg egy olyan videót is megtervezett, amiben a nő feléled, amivel mindketten egy csomó feliratkozót szerezhettek volna.Az mindenesetre biztos, hogy a videós nem jött ki jól a dologból: amellett, hogy elhagyta a barátnője, komoly bajba is került az ügy miatt, a Metro információi szerint március 16-án áll majd bíróság elé.