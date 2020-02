Denevérek százezrei leptek el egy ausztrál várost

Több százezer denevér repül át napjában kétszer az ausztráliai Ingham városa felett, az állatok többsége a város fáin tanyázik. Az ott lakóknak igen sok kellemetlenséget okoznak a denevérek, viszont a törvények értelmében tilos irtani őket.



A nagy számú denevérpopulációt - a zaj, a bűz és az élősködők, például tetvek miatt - sokan nem nézik jó szemmel, és mivel irtani nem tudják, ezért zajjal és vízpermetezéssel próbálják meggyőzni a denevéreket, hogy tűnjenek el a városból.







A denevérkergetés egyelőre nem járt valami nagy sikerrel, az állatok pedig úgy tűnik, nagyon jól érzik magukat a városban.



A denevérek egyébként több kellemetlenséget is okoznak a kontinensen élő embereknek. Tavaly például a nagy hőség miatt annyira megvadultak, hogy több helyen is emberre támadtak - bár többről utólag kimutatták, hogy veszett is volt, és ezért viselkedett természetellenesen. (bbc.com/hírszerk.)

