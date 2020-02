Bekakált egy róka a brit parlamentbe

Róka sétált be a csütörtökön a brit parlamentbe. Az állat az egyik parlamenti képviselő Twitteren közzé tett fényképe szerint oda is piszkított a brit törvényhozás épületének padlójára.





