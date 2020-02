Hétvégéig kitart a rossz idő, a hegyekben jelentős a lavinaveszéy

Frissítette csütörtökön a havazás, erős szél és hóviharok miatt korábban kiadott riasztásait az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



A meteorológusok szerint csütörtökön 18 órától szombat hajnalig rossz időre vonatkozó figyelmeztetés lesz érvényben az ország egy részére: délen és délkeleten kitart az erős szél, a hegyekben és elszórtan északon, keleten, valamint a központi és a déli országrészben havazni fog.



A hét végéig az ország nagy részén hideg lesz, éjszaka helyenként fagy várható - jegyzi meg az ANM.



Ugyanakkor csütörtökön 18 órától pénteken 23 óráig a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar térségében sárga riasztás lesz érvényben az erős szél miatt. Az érintett megyék: Kovászna (egy része), Buzău (egy része), Prahova (egy része), Brassó (egy része), Dâmboviţa (egy része), Argeş (egy része), Szeben (egy része), Vâlcea (egy része), Gorj (egy része), Fehér (egy része), Hunyad (egy része), Krassó-Szörény (egy része).



A időjárás miatt jelentősen megnőtt a lavinaveszély



Kerüljék el a Fogarasi-havasok magasan fekvő vidékeit, főként a Bâlea-tó környékét, ahol szerdán nagy, természetes módon kiváltott lavina következett be, figyelmezteti a turistákat csütörtökön a https://avalanseincarpati.ro/ honlap.



A tónál bekövetkezett lavinának nem voltak áldozatai, olvasható a honlapon.



A Bâlea-tónál 134 centiméteres a hótakaró, a legvastagabb Szeben megyében. A meteorológusok szerint a lavinaveszély ezen a vidéken jelentős, az 1-től 5-ig terjedő skálán 3-as szintű.



A Fogarasi-havasok déli lejtőin is 3-as szintű a lavinaveszély 1.800 méteres magasság fölött, ez alatt pedig 2-es szintű, figyelmeztet az Argeş megyei hegyimentő-szolgálat.



A gerincen 139 centiméteres a hótakaró, a hegyoldalon pedig akár 20 centiméteres új hóréteg is lerakódott a régi, jeges rétegre, így nagyon könnyen kialakulhatnak a lavinák, tájékoztat a szolgálat.



A Fogarasi-havasok Argeş megyei részén minden turistaörvény zárva van, csakúgy, mint a Jézer-, Királykő- és a Leaotei-hegységben.



„Az időjárás-előrejelzés értelmében az elkövetkező napok fagyosak lesznek, hóviharokkal tarkítva, a magas hegyvidéken több mint 100 kilométer/órás sebességgel fújó széllel. A következő hét közepén felmelegszik az idő, a déli oldalakon nagy lavinák következhetnek be napközben, éjszaka pedig az északi oldalakon” - áll a szolgálat közleményben.



A hegyimentők figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy az elmúlt években több halálos áldozata is volt a lavináknak Romániában, ezért javaslataik megszívlelendőek.







A megye hegyvidékére látogató turistáknak azt tanácsolják, hogy semmi szín alatt ne próbáljanak meg elindulni a lezárt turistaösvényeken, illetve kérjenek információkat a diszpécser szolgálattól a 0SALVAMONT számon. A sétákat a hegyek alacsonyabb zónáin pedig úgy tervezzék be, hogy még sötétedés előtt egy órával visszaérkezzenek a lakott vidékre. (agerpres)

Nyitókép: Avalanse in Carpati / Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!