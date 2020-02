Erdély kilenc városában tart előadást Dr. Zacher Gábor

Újra Erdélybe látogat Magyarország egyik legismertebb orvosa, Dr. Zacher Gábor. A toxikológus az Eventikum rendezvényszervező iroda jóvoltából immár második alkalommal tesz erdélyi körutat; ezúttal egy kibővített, a korábbi turnétól eltérően több várost érintő előadássorozatot tart 2020. február 24. és március 3. között.





A turné 9 napja alatt, 9 városban, 10 előadást tart 3 témában. Lesz előadás Nagyváradon, Kolozsváron, Margittán, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön.

Az előadások három témában zajlanak

című előadás a szenvedélybetegségekről, függőségekről szól majd és a következő városokban látható: Kolozsvár, Nagyvárad, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy.„Ez egy nagyon népszerű téma, hiszen nincs olyan ember, akinek ne lenne valamilyen függősége, kapcsolódjon bár a mobiltelefonhoz, csokoládéhoz, edzéshez, szerencsejátékhoz, kávéhoz, alkoholhoz, cigarettához vagy a kábítószerhez. Görbetükröt tart a társadalomnak és közben rávilágít függőségeinkre, amelyeket mindannyiunkat körülvesznek. Hétköznapi szokások is függőség tárgyát képezhetik, legyen az akár pozitív vagy negatív hatással ránk”- írja sajtóközleményében azA második előadás egy új témát dolgoz fel és aszól. Marosvásárhelyen kívül Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában lesz látható. Zacher azokról a hírességekről beszél majd akiket nagyon korán romba döntött a függőségük, viszont jelentősen vitték előre a világ szekerét is kevesebb volnánk ma nélkülük.Műveik, zenéjük, festményeik által közelebb kerülhettünk a tudatmódosító szerekhez, átélhetjük hatásait anélkül, hogy kipróbáltuk volna. Az előadás megpróbál válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon a pszichoaktív szerek, az alkohol, a droghasználat valóban serkentőleg hatnak a kreativitásra? A tudatmódosítók valóban az agytekervények és gondolatok katalizátorai? Szerhasználat nélkül is el lehet érni azt a magasságot, ahová felívelt a jó pár géniusz pályája? Vegyük csak Stephen King-et, a Beatles-t, Van Gogh-ot vagy a híres Janis Joplin-t, Amy Winehouse-t, Jimi Hendrix-et és a sort még persze folytathatnánk. Eszköz volt-e csupán számukra a szer a kiteljesedéshez, vagy sokkal inkább egyfajta elixír, mely életben tartotta őket?című előadás a margittai Horváth János Elméleti Liceum diákjait és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanítványait érinti. Nem egy szokványos drogprevenciós előadásról beszélünk, amely elrettentő példákat felsorakoztatva próbálja lebeszélni a fiatalokat a tudatmódosító szerek használatáról.Nem az egyszerű "Ne drogozz fiam, mert meghalsz és elvisz a rendőr!" kezdetű mondatok hallhatók az előadás során. A problémát gyökerektől kell kezdeni. Kérdés, hogy kapott-e az a gyerek otthon a képzeletbeli puttonyába értékrendet? Példaképet? Jövőképet? Ha droghoz is nyúlna, miért tenné? Mit ad neki a szer? A droghelyzet kulcsszava a kommunikáció, ez a szülő-gyerek közötti kérdés alfája és omegája. A megelőzés pedig egyre fontosabb szerepet tölt be. Egy iskola értékrendjébe sok minden beletartozik, de leginkább a nagyok felelőssége. Az, hogy milyenné válik egy gyerek, nagy részben a diáktársaktól is függ. Viszont megfelelő kommunikációval a tanárok és szülők is sokat tehetnek a megelőzésért. Ebben segít az előadás.

Az előadóról

Dr. Zacher Gábort aligha kell bemutatni bárkinek is, főként a fiatalok körében. Ő az, akiről gyakran jelennek meg az alkohol és drogfogyasztásról szóló mémek. Nagy tapasztalattal bír a drogok hatásaiban, életszerűen beszél ezekről.Ötödik generációs orvos, igazságügyi szakértő, egyetemi docens és főorvos, heti 40 órát ül mentőautón, csokoládéfüggő és munkaalkoholista. A Zacher egy hívó név lett az elmúlt időben. Előadásain nincsenek üres székek, hívják őt iskolákba, börtönökbe, fórumokra, koncertekre és persze a fesztiválok állandó vendége. Munkája során a legszélsőségesebb esetekkel találkozik. Nyíltan és egyenesen vállalja véleményét és a tőle megszokott közvetlen stílusban, mégis kíméletlenül és kendőzetlenül képes reagálni a legújabb szerhasználattal kapcsolatos hírekre.

Érdekességek, információk

Az előadások után könyvvásárra is van lehetőség, Dr. Zacher Gábor:c. könyvét vásárolhatják meg, amelyet a szerző kérésre dedikál is.Az előadásokra február 2-től elérhetőek a jegyek a megjelölt pénztárakban.A tavalyi évben nagy sikerű napi-videó sorozatot idén is folytatódik, a DZS film segítségével végigkísérhetjük a toxikológus erdélyi sorozatát. A videók azFacebook-csatornáin lesznek láthatóak.

Az előadásokra az alábbi városokban kerül sor:

, 2020. február 24., hétfő – 19:00, 2020. február 26., szerda – 19:00, 2020. február 27., csütörtök – 19:00, 2020. február 28., péntek – 19:30, 2020. február 29., szombat – 19:00, 2020. március 1., vasárnap – 19:00, 2020. március 2., hétfő – 19:00, 2020. március 3., kedd – 19:00 (