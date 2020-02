A kézdivásárhelyi születésű Veres István nyerte a Bocuse d'Or magyar döntőjét

A kézdivásárhelyi születésű Veres István, a budapesti Babel étterem séfje és commis-ja (segédje), Molnár Bence nyerte a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny magyarországi döntőjét szerdán Budapesten, így ő képviselheti Magyarországot az európai döntőn májusban Tallinnban.





A világ egyik legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or európai döntőjébe jutásért hat magyar séf versengett: Veres István mellett(Matild Palace),(Societé),(Caviar&Bull),(Fenyves Szálloda és Konferenciaközpont) és(Hunguest Hotel Aqua-Sol). A második helyen Kelemen Roland éscommis, a harmadik helyen Haraszti Zsolt éscommis végzett.A versenyzőknek két ételt kellett elkészíteniük 5 óra 35 perc alatt. A haltál kötelező alapanyaga 6 egész pisztráng, Törley Chardonnay Brut és a meglepetés zöldség, a káposzta volt. Az ételhez minimum 3 köretelem és 1 mártás kötelezően készítendő.A hústál kötelező alapanyaga 7 darab fürj, két kacsamáj és egy üveg vörösbor volt. A témához három köretet kell készíteni, ebből az egyik köretnek fürjtojást, a másik kettőnek pedig csak zöldségeket, magokat, gabonákat tartalmazhat. Mindehhez két szószt vagy mártást kellett készíteni egy üveg vörösbor felhasználásával.Veres István az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy győzelme a kitartó munkának köszönhető. "Ez egy olyan verseny, amelyben szerintem nincsenek ellenfelek, hanem folyamatosan magaddal küzdesz, magadat kell legyőznöd. Az volt a célom most is, mint mindig, hogy én legyek a legjobb, mert maximalista vagyok" - fejtette ki a séf.Hozzátette: teljesítményével ennek ellenére nem teljesen elégedett, az európai döntőre mindent pár százalékkal még jobban kell csinálnia. "Nem hiszek a tökéletességben, a fejlődésben hiszek" - mondta Veres István.A legjobb konyhai munkát elismerő különdíjat szintén Veres István kapta. A legjobb csapatmunka és a legjobb hústányér díját Haraszti Zsolt, a legjobb haltányérért járó elismerést Kelemen Roland kapta. A legjobb commis-nakot, Csik Gábor segédjét választották. A környezettudatosságot elismerő fenntarthatósági különdíjjal Kelemen Rolandot tüntették ki.Fotók a versenyről:A Magyar Bocuse d'Or Akadémia a szakácsverseny magyar döntőjét a Sirha Budapest 2020 nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítás keretében, a Hungexpo területén rendezte meg.Veres István karrierjének alakulásával már korábban is foglalkoztunk. Beszámoltunk például arról, amikor tavaly március Michelin-csillagot kapott az általa vezetett étterem, illetve arról is, amikor egy Antena 1 televízió Top Chef versenyében szerepelt. (mti/hírszerk.)