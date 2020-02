99 mobillal verte át a Google Maps dugójelzőjét egy német férfi

Simon Weckert performanszművésznek sikerült átvernie a Google Maps dugójelzőjét úgy, hogy 99 telefonnal, a legnagyobb nyugodtsággal átsétált - többek között - egy berlini hídon - írja a Business Insider.





Fotó: Business Insider

A férfi ugyanis tudta, hogy aalkalmazás a felhasználók telefonjainak helyadatai alapján jelöli ki, hogy merre lehetnek dugók. Ez nagyjából úgy történik, hogyha az alkalmazás azt érzékeli, hogy egy helyen nagyon sok telefon, csak nagyon lassan halad előre, nagyon lassan változtatja a helyadatait, akkor azt az Google dugónak érzékeli, beszínezi az útszakaszt, hogy minden felhasználónak jelezze: dugó van. (A Google Maps saját bevallása szerint a helymeghatározást használó mobilok folyamatosan pingelésével nyeri az adatokat.)Weckert akciója közben a Google dugót jelzett, és elkezdte a felhasználókat másfele terelni, úgy, hogy azok elkerüljék a hidat.A performanszművész arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy az óriáscégeinek birtokában lévő virtuális valóságok milyen egyszerűen tudják befolyásolni a valódi terek használatát. Az performanszról készült felvétel a YouTube-on is megtekinthető:megkereste az ügy kapcsán a Google vállalatot is, amelynek az egyik képviselője e-mailbe válaszolt a lap megkeresésére.A képviselő elmondta, korábban már több országban - Indiában, Indonéziában és Egyiptomban is - próbálkoztak azzal, hogy megkülönböztessék az egymástól az autóval és a motorkerékpárral közlekedőket, most pedig örömmel vették Weckert performanszát, mert az ilyen akciók segítséget nyújtanak számukra abban, hogy fejleszteni tudják az alkalmazást, így azok idővel jobban működhessenek. (