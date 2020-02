Elindult a jelentkezés a Problema Solvenda Romania nemzetközi, középiskolásoknak szóló versenyre

A Problema Solvenda Romania a kolozsvári Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a budapesti Case Solvers (CS) közös szervezésű, romániai középiskolás diákokat megszólító problémamegoldó versenye, melyet immár negyedik alkalommal szerveznek meg.





A versenynek kettős célja van. Egyrészt a fiatalokkal már középiskolás korban megismertetni a problémamegoldás módszertani hátterét, másrészt bővíteni a diákok történelmi ismereteit.A verseny kívánt hozadéka ezen felül, hogy a későbbiekben jól használható elemzői és előadói kompetenciákat sajátítsanak el a résztvevők.

A verseny három részből áll:

A Problema Solvenda Romania honlapján elérhető online tréning segítségével a diákok rövid videókból és prezentációs anyagokból sajátíthatják el a problémamegoldás alapjait.Ezután következik a selejtező, amelyen a tréninganyagok alapján a résztvevő csapatok online tesztet töltenek ki. A 9 legjobb eredményt elérő csapat jut a következő fordulóba magyar illetve román oldalról is.Az online fordulóból a elődöntőbe bejutott legjobb csapatok a módszertani alapokat felhasználva történelmi esettanulmányt oldanak meg. Az elődöntőt egy sorsolás előzi meg, ezt követően a kialakult sorrendben 3 helyszínen párhuzamosan kerül sor a csapatok által kidolgozott esettanulmány-megoldások prezentálására.Minden helyszínen 3-3 csapat ad elő. Az egyik helyszínen 3 román anyanyelvű csapat, a második és harmadik helyszínen pedig 3-3 magyar anyanyelvű csapat ad elő. Az elődöntő végén kiderül, hogy melyik az a három csapat, amelyik a döntőben is prezentálhatja megoldását. Az elődöntő során tolmács fordítja majd magyar nyelvről román nyelvre, illetve román nyelvről magyar nyelvre az elhangzottakat (a csapatok által prezentáltakat, illetve azt követően a zsűri által feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat, a zsűri hozzászólásait).A döntő során szintén tolmács fordítja majd magyar nyelvről román nyelvre, illetve román nyelvről magyar nyelvre az elhangzottakat. Itt a legjobb 3 csapat mutatja be újra az adott esettanulmány megoldására kidolgozott terveit.A verseny elődöntőjét, illetve ezt követően az országos döntőt 2020. március 28-án rendezik meg Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen.A versenyről további részletek olvashatóak a Problema Solvenda Romania hivatalos honlapján , illetve a hivatalos Facebook oldalon is. (