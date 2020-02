Taroltak a székelyföldi pálinkák a nemzetközi pálinkaversenyen

A Székelyföldi Pálinkamustra díjazottjai Közép-Európa legnagyobb pálinkaversenyén, a XI. Quintessencen is megállták a helyüket. Számos elismerést hoztak haza magán és bérfőzetők, illetve kereskedelemben kapható párlatok kategóriában.





János A. Előd és Vass Csongor

A közel 1600 benevezett minta közül Erdélyből 141 érkezett a versenyre és ebből 98 kapott érmet. A részvételi minta arányához képest nagyszerű eredményeket értek el a hazai benevezők: az erdélyi cégek tíz Champion díjat hoztak el a 27-ből, a sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis 2019-es Champion díjas vadmálnája nyerte el a rangos verseny közönségdíját, a Székelyföldi Pálinkamustra győztese, a csíkdelnei málnapálinka pedig aranyérmet kapott a magyarországi megmérettetésen., a Potio Nobilis tulajdonosa bírálóként és versenyzőként egyaránt visszatérő résztvevője a Quintessence versenynek.Az esemény értékelése kapcsán elmondta, több olyan versenyzővel is találkozott a magyarországi versenyen, akik a Székelyföldi Pálinkamustrán is részt vettek.Közülük a Quintessence győztese, aranyérmese a csíkdelneiésmálnapálinkája lett, illetve több termékük is díjat kapott.„Ezek az eredmények is visszaigazolják azt, hogy az első székelyföldi megmérettetés színvonalas volt, jól bíráltunk és jól választottuk ki a legjobbakat. A Sepsiszentgyörgyön megszervezett verseny dobbantó volt a nemzetközi szintű megmérettetésekhez.Nagyon fontos visszajelzés mindannyiunk számára, hogy aki a hazai pálinkamustrán érmet kapott, az bárhol megállja a helyét termékével” – fogalmazott a Székelyföldi Pálinkamustra szakmai partnere.Hozzátette: „A legjobbaktól akarunk tanulni.” A két verseny szervezői között partnerség jött létre. A Quintessence szakemberei az idei Székelyföldi Pálinkamustrán bírálói tréninget tartanak, a verseny lebonyolításában és bírálatban is segítenek., Kovászna Megye Tanácsának elnöke kiemelte: „A kiválóan elkészített székelyföldi pálinka bárhol megállja a helyét. Ezt igazolják a nemzetközi szintű megmérettetésen elért eredmények is. Gratulálunk a nyerteseknek és örülünk, hogy a tavaly első alkalommal megszervezett Székelyföldi Pálinkamustrával egyfajta megmutatkozási lehetőséget és hajtóerőt tudtunk biztosítani mindazoknak, akik számára fontos a minőségi pálinka elkészítése. Az a célunk, hogy tovább bővítsük és fejlesszük a rendezvényünket, az idei megmérettetésen a magánszemélyek mellett a cégek is benevezhetnek.”A 2020-as Székelyföldi Pálinkamustrára ősszel kerül sor, Sepsiszentgyörgyön. (