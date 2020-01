Úgy tűnik, a bélbaktériumok a személyiségünkre is hatással lehetnek

Egy új kutatás azt sejteti, hogy a bél mikorbiomjának az összetétele kapcsolatban lehet olyan személyiségjegyekkel, mint például a társaságkedvelés. Legalábbis erre enged következtetni az Oxfordi Egyetem kísérleti pszichológiával foglalkozó kutatójának, Katerina Johnsonnak a kutatása, amelyről eredetileg a Human Microbiome Journal szaklap számolt be, és amiről az iflscience.com közöl egy összefoglalót.



A kutató világszerte 655 ember székletének mintáját elemezte és jegyezte fel a különböző baktériumcsaládok gyakoriságát. Ezek a személyek ugyanekkor egy kérdőívre is válaszoltak, amelyből az életmódjukra, illetve a személyiségjegyeikre fény derül. Ahogyan az iflscience.com megjegyzi, a tanulmányból azonban z nem derült ki, hogy ez az összefüggés annak az eredménye-e, hogy a személyiség változtatja meg az emberek bélrendszerét, esetleg a bél működése módosítja az agyat, vagy éppenséggel van egy harmadik tényező, amely mindkettőre hatással van.



Ugyanakkor a kutatásból kiderült, hogy a szélesebb közösségi hálózattal rendelkező embereknek inkább változatosabb a mikrobiomja, aminek a legvalószínűbb magyarázata a kutató szerint, hogy az emberek közötti szoros kapcsolatok által jutunk új baktériumokhoz. Bár a tanulmány először világít rá a szociabilitás és a bél sokfélesége közötti kapcsolatra az embernél, de ugyanezt a mintát már tapasztalták a főemlősöknél.



Johnson kutatásai felvetik annak a lehetőségét is, hogy az autizmussal járó baktériumok szerepet játszanak az egyének viselkedésében, olyan értelemben, hogy különbséget mutatnak a neurotipikus ember társas hajlamához képest. Azt már egyébként bizonyították, hogy bélbaktériumok befolyásolhatják az állatok személyiségét, és jelentős fejlemény lenne, ha az ember esetében is bizonyítanák ezt.



"Arra jöttünk rá, hogyha egy agresszív egeret egy félénk egér bélbaktériumival kolonizálunk, akkor az egér temperamentuma inkább azéra fog hasonlítani, amelyiktől a bélbaktériumokat kapta" - mondta Johnson az iflscience.com-nak, aki szerint a személyiségjegyek szempontjából hiteles hipotézis lehet, hogy a bél mikrobái okozati szerepet játszhatnak.



A cikk ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy noha Johnson munkája olyan lehetőségeket vet fel, hogy a belünkben található mikrobiomunkon keresztül esetleg alakítsuk a saját természetünkön, de ettől a vonatkozástól azért még nagyon messze vagyunk. (www.iflscience.com)

