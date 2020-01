Autópályára hajtotta a juhait egy juhász, és még neki állt fentebb, amikor számon kérték

Nem sikerült barátságos párbeszédet kialakítania kedd reggel annak a sofőrnek, aki arról érdeklődőt egy juhásztól, hogy az miért hajtja rá az állatait a cernavodai hídra az A2-es autópályán. A juhász nem vette jó néven a sofőr érdeklődését, mert arra a kérdésre, hogy: - Szabad-e az állatokat az autópályára hajtania? A juhász csak annyit mondott: Miért? Neked szabad? A túrót, azt szereted?!





A juhász flegmasága is érhető (szerintünk) valahol, mivel a sofőr a beszélgetést eleve úgy kezdte:Meg vagy te bolondulva, hogy itt hajtod az állatokat? Viszont a sofőr felháborodása is jogosnak tekinthető valahol, mivel a sűrű ködben egyáltalán nem veszélytelen így a közlekedés az autópályán.A Bukarestet a Fekete-tengerrel összekötő A2-es, illetve A4-es autópályán egyébként nem ritkák az ilyen esetet, és a juhászok sokszor megnehezítik az autósok forgalmát azzal, hogy felhajtják az állataikat az autópályára.A kedd reggeli incidensről készült videofelvétel eljutott a rendőrséghez is, akik gyorsan megtalálták a felvételen szereplő juhászt, és eléggé nagy, 4350 lejes bírsággal sújtották. (