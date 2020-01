A tudósok már tudják, hogy mit nem csináltál a pápalátogatás után

A pápalátogatások, illetve az abortuszok és születések számának összefüggéséről készítettek egy átfogó kutatást a Sussexi Egyetem tudósainak vezetésével. Ebből az derült ki, hogy az abortuszok száma drasztikusan csökkent azokon a helyeken, ahová a pápa ellátogatott. Ugyanakkor viszont nem emelkedett a születések száma, amiből a kutatók arra következtettek, hogy az emberek vagy inkább visszafogják magukat, és nem szexelnek, vagy jobban odafigyelnek a védekezésre az után, hogy meghallgatták a pápa szavait, és nem akarnak vétkezni a katolikus doktrína ellen.



A kutatáshoz az 1979 és 2012 közötti adatokat vizsgálták meg, tehát II. János Pál és XVI. Benedek szolgálatának idejét. Összesen 129 Olaszországon belüli hivatalos látogatás adatai elemezték, amik közül átlagosan minden negyedikben hangzott el az, hogy az egyház nem támogatja az abortuszt. A kutatók azt nézték meg, hogyan változott a születések és az abortuszok száma az adott településeken/városban a látogatás utáni harmadik és tizennegyedik hónap között. Arra is volt példa, hogy felére csökkent a nem kívánt terhességekből következő abortuszok száma, miután a pápa beszédében "szentségtelen" eljárásként írta azt le.



"Bár nem lehetünk biztosak abban, hogy mi okozza a jelenséget, úgy tűnik, hogy a párok közötti szexuális tevékenység gyakoriságának csökkentése a leglogikusabb magyarázat" - nyilatkozta Vikram Pathania, a kutatásban résztvevő egyik tudós, és azt is hozzátette ugyanakkor: "Noha a fogamzásgátlók használata is ellentétes a katolikus tanítással, a nők az abortuszhoz képest erre kisebbik rosszként tekintenek"



A kutató szerint ez a kutatás azt is bizonyítja, hogy a vallási értékek milyen valós hatást gyakorolnak az emberek legintimebb viselkedésére is. A kutatást eredetileg Journal of Popular Economics tette közzé, amit aztán a Daily Mail foglalt össze. (dailymail.co.uk/irishpost.com/index.hu)

