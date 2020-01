Marosvásárhelyen összesen 1114 magyar gyerek született 2019-ben

Összesen 4400 gyereket regisztrált 2019-ben Marosvásárhely anyakönyvi hivatala, ebből 3524 gyerek született a tavalyi év folyamán - tájékoztatott a város polgármesteri hivatala megkeresésünkre. Arról viszont nem adnak tájékoztatást, hogy miből adódik a 876-os eltérés, esetleg ennyi a korábbi években külföldön született gyereket regisztrálták volna? Erdélyben egyébként tavaly nem volt ritka, hogy külföldön (akár korábbi években is) született gyereket anyakönyveztettek a szülők. Szatmárnémetiben például 541 (2478-ból) külföldön született gyereket regisztráltak, míg Sepsiszentgyörgyön 597-et (1733-ból).



Csak viszonyításképpen: 2017-ben 4071 újszülöttet, 2016-ban 3975 csecsemőt anyakönyveztek a városban.



A 3524 gyerekből 1697 lány és 1827 fiú. A közlemény szerint 1114 magyar (nevű) gyerek született. A korábbi évekből nincs ilyen jellegű statisztikánk, így nem tudunk arról tájékoztatást adni, hogy ez csökkenést vagy növekedést jelent a magyar gyerekek számát illetően.



A szülők által leggyakrabban választott keresztnevek a következők: Maria, Andrei, Alexandru, David, Matei, Sofia, Ștefan, Ioana, Ioan és Gabriel, illetve Dávid, Anna, Bence, Kristóf, Hanna, Zselyke, Zsófia, Ádám, Jázmin, Hunor, Dorka, Emma, Péter, Márk, Nóra. Azért jól látszik, hogy a marosvásárhelyiek névválasztásában is érvényesek az erdélyi trendek, a fiúknál Dávid és Bence elsősége, illetve a lányoknál Anna és Hanna uralkodása.



2019-ben összesen 1081 házasságkötést jegyeztek be, de ténylegesen 822 pár esketése történt meg. A többi valószínűleg ebben az esetben is külföldön megkötött házasság romániai anyakönyvezését jelenti. Hasonlításképpen 2017-ben 872 pár házasodott össze a megyeszékhelyen, mint 2016-ban 907 pár hivatalosította a párkapcsolatát. A 822 házasságkötésből összesen 226 zajlott magyar nyelven.



2019-ben összesen 3295 halotti bizonyítványt állítottak ki, ami a korábbi évek statisztikájához viszonyítva stabil emelkedést mutat. 2016-ban 3013 halálesetet jelentettek, 2017-ben 3044 halotti bizonyítványt állítottak ki. (hírszerk.)



Címoldali fotó: Bereczky Sándor/ Kultúrpalota Marosvásárhely Facebook-oldal

