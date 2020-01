Kiakadtak a kínaiak a bungee jumpingra kényszerített disznón

A Kínában található Meixin Red Wine Town vidámparkban felvittek egy 68 méter magas toronyba egy 75 kilós malacot, ráerősítették a köteleket, majd lelökték, a vidámpark ugyanis ezzel szerette volna reklámozni azt, hogy mostantól bungee jumpingozni is lehet náluk.



Az esetről készült videofelvétel azonnal elterjedt, és óriási felháborodást váltott ki a közösségi médiában, valamint az állatvédő szervezetek tiltakozását is kiváltotta. A PETA állatvédelmi szervezet egyenesen „undorító PR-mutatványként” jellemezte az esetet, amelyet szerintük be kellene tiltani.







A vidámpark, látva az internetezők felháborodását, egy közleményben kért bocsánatot, és kijelentették, hogy fejleszteni fognak a marketingjükön, hogy látogatóinknak jobb szolgáltatást nyújthassanak.



Kínában az állatkínzás nem bűncselekmény, a jogvédők azt remélik, hogy a hatóságok, látva a nagy felháborodást, változtatni fognak ezen.



