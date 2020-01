Jelentősen nőtt 2019-ben a születések száma Szatmárnémetiben

2019-ben Szatmárnémetiben összesen 2478 gyerek születését jelentették be, ebből 541 volt külföldön született gyereké - tájékoztatott megkeresésünkre a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala. Ez a szám a 2018-as és a 2017-es születési statisztikát is jóval meghaladja, míg tavalyelőtt 2265 gyerek született, addig 2017-ben 2230 babát anyakönyveztek. Érdekes megjegyezni, hogy a külföldön született és Szatmárnémetiben bejelentett csecsemők számának jelentős emelkedését. Igaz, hogy 2018-as adatok nem állnak rendelkezésünkre, de 2017-ből már vannak, és akkor még 253 gyereket jegyeztek be.



Tudjuk, hogy Szatmárnémeti határ menti város, ahol már a korábban is trend volt Magyarországon szülni, de ilyen ütemű növekedés így is jelentősnek tűnik. Arról nincs statisztika, hogy a 2478 újszülöttből mennyi volt magyar nemzetiségű.



A legnépszerűbb keresztnevek a lányoknál a Maria, Elena, Sofia és Roxana. A népszerű neveket között a magyar lány keresztnevek közül a hivatal a Zoé, Blanka, Katalin, Mária, Emma, Anna, Enikő, Anikó, Krisztina, Zsófia, Vivien, Alexa, Jázmin neveket említi. A fiúknál Vasile, Ioan, Nicoale, Dominic, Cristian, Tudor, Vlad, Ștefan, Victor és Ianis volt a legnépszerűbb, míg a magyar fiú keresztnevek közül Kevin, Denis, Márk, József, János, Sámuel, Zoltán, Noel, Ádám, Tihamér, Ábel, Máté, Dávid, Milán és Kristóf neveket említik. Idén a ritkábbak közül a lányoknál Micrima, Azsha, Yaira, Egzona, Kloé, Marigold, Zeinep, Merab, Chává, Cennet és Sharis utóneveket említik, míg a fiúknál az Edan, Izraél, Stanislav, Neemia, Manex, Aaris, Vájet, Nimród és Caleb nevekről tájékoztattak.



2019-ben összesen 684 házasságkötést jegyeztek be, ebből 137 volt olyan, amely külföldön történt. A halálesetek száma minimálisan csökkent 2018-hoz képest, míg tavaly 2054 elhalálozást regisztráltak a városban (ebből 59 külföldön történt), addig tavalyelőtt még 2069 volt. A 2017-es és 2016-os számokhoz képest így is jelentős a halálesetek száma, mert míg 2017-ben 1938 elhalálozás volt, addig 2016-ban 1897. (hírszerk.)



Címoldali fotó: Balog Zsolt/Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala Facebook-oldal.

