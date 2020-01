Elvesztette királyi fenség státuszát Harry herceg és Meghan Markle

Elveszítette királyi státuszát Harry herceg és felesége, Meghan Markle, valamint nem részesülnek a királyi feladatok ellátásáért járó közpénzellátmányban - áll a Buckingham palota szombaton közzé tett közleményében.



Ezentúl nem illeti őket az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) megszólítás, amelyre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegné Harry feleségeként tarthatott igényt.



Noha hivatalosan már nem képviselhetik a királynőt, Sussex hercege és hercegnéje világossá tették, hogy cselekedeteikkel továbbra is támogatják őfelségét és a királyi család értékeit - áll a közleményben, ami arra enged következtetni,hogy a pár megtartotta hercegi címét.



Arra is kitér a közlemény, hogy szándékukban áll visszafizetni azt a pénzösszeget, amit az adófizetők pénzéből költöttek otthonuk felújítására.



"Több hónapnyi tárgyalás és egyeztetés után örömömre szolgál, hogy sikerült konstruktív és támogató megoldást találnunk az unokám és családja számára” – írta II. Erzsébet.



A királynő azt is hozzátette, hogy Harry, Meghan és Archie mindig is nagyon szeretett tagjai lesznek a családjának. (hírszerk.)

