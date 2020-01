Beperelték a Pornhubot, mert nincsenek feliratozva a pornófilmek

Egy amerikai férfi beperelte a Pornhubot arra hivatkozva, hogy az nem kínálja egyenlő eséllyel a tartalmait a halláskárosult és siket személyek számára - írja a Mediafax a TMZ-re hivatkozva.



A felnőttfilmes portált egy Yaroslav Suris nevű férfi perelte be, azt sérelmezve, hogy a hallásproblémákkal küzdő emberek nem férnek hozzá megfelelően a tartalmak jelentős részéhez. Érvelése szerint a feliratok hiánya sérti az Egyesült Államok fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó jogszabályait. Beadványában még olyan videókat is felsorolt, amelyeket nem értett meg amiatt, mert nem volt feliratozva. A férfi a feliratok mellett kártérítést is követel a cégtől.



"Megértjük, hogy Yaroslav Suris keresetet indított a bíróságon a Pornhub ellen azzal a kifogással, hogy korlátozzuk a siket és halláskárosult személyek hozzáférését a videóinkhoz. Noha általában nem kommentáljuk a bírósági eljárásokat, szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget, hogy emlékeztessek arra, van feliratozott videóink" - kommentálta a hírt Corey Price, a Pornhub részéről. (mediafax)

