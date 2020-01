Az Electric Castle szervezését és lebonyolítását nem akadályozza a Bánffy-kastély felújítása

A magyar kormány 2018 decemberében nyújtott 300 millió forintos támogatásával a bonchidai Bánffy-kastély főépületét szeretnék kimenteni a kritikus állapotból - tájékoztatott a kastély felújításával foglalkozó Transylvania Trust Alapítvány illetékese, Szalma Anna-Mária.



A Transindex megkeresésére közölték, hogy a két éves projekt során megtörténik az aláfalazás, a boltozatok újjáépítése, a falazatok megerősítése, a betonfödém megerősítése, illetve lebontása, ahol ez szükséges. A főépületet még az 1960-as évek elején az állami műemlékvédelem erősítette meg betonkoszorúval és betonfödémmel, de a munkálatok gyenge minősége károsította az eredeti falkoronát, illetve mára ez a födém is leromlott, a saját súlya alatt roskad.



Mint írják, a mostani helyreállítási megoldás az elmúlt években folytatott kutatás és tervezés eredménye.



A támogatásból amellett, hogy helyreállítják a főépület tartószerkezetét, a romantikus szárnyban (a tóra néző nyugati szárny) egy Bánffy Miklós-emlékteret hoznak létre. "Az emléktér az író, kultúraszervező, politikus, a nagyúr gróf Bánffy Miklós alakját idézi majd meg, bemutatja az Erdélyi történet c. trilógia megírásának körülményeit, és a korszak kulturális kontextusát a transzilvanizmus prizmáján keresztül, de nem mellőzi a Bánffy-család több mint 700 éves bonchidai jelenlétét sem" - fogalmaznak. Ugyanebben az épületrészben, az emeletre egy korhű lakosztály berendezését is tervezik.





Az említett romantikus nyugati szárny

A közlemény szerint szintén a támogatás teszi lehetővé az egykori hintószín épületének megmentését. "A hintószín az egyetlen befedetlen, igen romos állapotú része Erdély legszebb díszudvarának, és nagyon nagy a veszélye annak, hogy hamarosan – beavatkozás hiányában – összedől: hiányzik a tetőszerkezete, a boltívek beomlottak. Az elsősorban szerkezeti megerősítéseket jelentő felújítás után díszbútorasztalos, hagyományos ács, asztalos és bútorrestauráló oktatóműhelyt hoznánk itt létre" - írják.A tájékoztatásban azt is hozzáteszik, hogy a munkálatok elkezdése nem jelenti a látogatók vagy a már ismert (és új) események kizárását. "A felújítási munkálatokat mindenképpen úgy szervezzük meg, hogy az Electric Castle szervezését és lebonyolítását ne akadályozzuk" - írják, és hozzáfűzik azt is, hogy a megvalósításokról Facebook-oldalukon fognak rendszeresen tájékoztatni.A bonchidai Bánffy-kastély Erdély egyik leglátványosabb, egyben legnagyobb kastélyegyüttese, amely jelenleg oktatási és kulturális központként működik. 2007-ben a kolozsvári székhelyű Transylvania Trust Alapítvány 49 évre vette koncesszióba a Bánffy családtól a kastélyt. A helyreállítás azonban már korábban, 1999-től elkezdődött, amelybe az alapítvány 2001-től kapcsolódott be. A helyreállítva tanítani – tanítva helyreállítani elven alapuló oktatási programok keretében eddig a volt konyhaépületet sikerült 90%-ban felújítani, itt az oktatási központ szálláshelyei, konyhája és étkezdéje működik, valamint egy kulturális kávézó. A volt Miklós-kastélynak körülbelül 60%-át sikerült felújítaniuk, abban az oktatási központ konferenciaterme és tanárok szállásai kaptak helyet. Emellett lefedték a főépületet, de belső felújítás csak az egykori kápolnában (az épület keleti szárnyában) történt.A kastélyegyüttes teljes felújítása a Transylvania Trust számításai szerint 5,5-6 millió fog euróba kerül. 2002 óta a román állam nem támogatja a felújítást, ugyanis a román kormány egy döntése értelmében a magántulajdonban lévő műemléképületek felújítására sem EU-s alapokra, sem a Norvég Alapra nem nyújtható be pályázat. "Ezért is nagyon fontos a magyar állami támogatás, hiszen más forrásra (az Electric Castle fesztivál éves hozzájárulásán kívül) nem számíthatunk, noha az elmúlt 20 évben és a továbbiakban is a kastély közösségi célokat szolgál" - írják. A magyar kormány támogatása nagyjából 900 ezer eurónak felel meg.