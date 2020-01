Január végéig várják a középiskolás diákok jelentkezését a Mathias Corvinus Collegium képzésére

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolásoknak szóló programja idén is felvételt hirdet a társadalomtudományok iránt érdeklődő diákok számára. A tehetséggondozó intézmény iskola mellett végezhető, ingyenes kurzusaira január 31-ig várják a magyarországi, valamint külhoni magyar középiskolások jelentkezését.



„A Középiskolás Program nagy előnye, hogy a benne részt vevő diákok a képzés során megtanulják, hogyan tudják hatékonyan beosztani a saját idejüket, továbbá nagyobb önismeretre tesznek szert, emellett az elsajátított tudásnak köszönhetően akár komoly előnyt is szerezhetnek az érettségi vizsgák sikeres teljesítésében” – mondta Wittmann Zsolt. A Középiskolás Program vezetője hozzátette: ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diák nagyobb eséllyel kerüljön be a vágyott felsőoktatási intézménybe és az MCC egyetemi képzésébe is.



Az 1996-ban Tombor András által alapított Mathias Corvinus Collegium az ország egyik legismertebb, a hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó intézménye, amelynek Középiskolás Programja már több mint tizenöt éve működik sikeresen. A 2013 óta Erdélyben is elérhető képzéseken több mint háromszáz erdélyi magyar tanuló vesz részt, de Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból is szép számmal jelentkeznek középiskolások a programra. Ma már összesen közel 1400 fiatal fejlesztheti magát a távoktatási kurzusokon és a havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon alapuló képzéseken. Wittmann Zsolt elmondása szerint mivel különösen nagy hangsúlyt fektetnek a vidéki településeken élő fiatalok megszólítására, a felvételi időszakban több város középiskolájába is ellátogatnak a program képviselői. A szociálisan hátrányos helyzetű, nagy távolságból érkező diákok számára pedig az intézmény utazási támogatást biztosít a tréningeken való részvétel megkönnyítése céljából.



A programba felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a nyolchetes rendszerben működő e-learning-kurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is. Az online képzés mellett havonta egy személyes készségfejlesztő napot is tartanak, amikor a diákoknak lehetőségük nyílik ismert és elismert szakértők által tartott előadásokon, különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni. Az érdeklődők valamennyi kurzus tematikáját és bemutatkozó videóját a Program online felületén tekinthetik meg.



Azok a fiatalok, akik szeretnének egy kicsit közelebbről is betekintést nyerni a Középiskolás Programba, ellátogathatnak a Mathias Corvinus Collegium budapesti székhelyén, január 18-án megrendezendő Pályaorientációs nyílt napra, ahol a továbbtanuláshoz kapcsolódva a legkeresettebb szakmákról is hallhatnak a jelenlévők.



A Középiskolás Programról, a jelentkezés pontos menetéről az érdeklődők az intézmény honlapján olvashatnak bővebben. (közlemény)

