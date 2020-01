Válságban a brit királyi család: összetrombitálja őket Erzsébet királynő

"Családi csúcstalálkozó" helyszíne lesz várhatóan hétfőn a brit uralkodó kelet-angliai téli rezidenciája. II. Erzsébet királynő egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesülések szerint azért hívta Sandringham kastélyába a királyi család legmagasabb rangú tagjait, hogy megvitassák Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő jövőbeni helyzetét a családon és a monarchián belül.



Harry, Sussex hercege - a 94. életévében járó királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - feleségével közös Instagram-oldalán szerda este jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként eddig ellátott szerepétől.



A házaspár a közlemény szerint azon dolgozik, hogy pénzügyileg függetlenné váljon, és a jövőben idejük egy részét Észak-Amerikában töltik majd.



Meghan hercegnő másnap el is utazott Kanadába tavaly májusban született gyermekükkel, Archie-val, Harry azonban Nagy-Britanniában maradt és részt vesz a hétfői találkozón, amelyet a vasárnapi brit sajtó máris "sandringhami csúcsként" emleget.



A lapokban idézett udvari források szerint Harry a királynőt sem tájékoztatta előzetesen arról tervéről, hogy feleségével együtt visszalép a királyi családban betöltött szerepétől, és az uralkodó ezt különösen fájónak találja, mivel általános vélekedések szerint éppen Harry a kedvenc unokája.



A Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi brit tömeglap diplomáciai forrásai tudni vélik, hogy Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, aki szoros baráti kapcsolatokat ápol Harryvel, előbb tudott a hercegi házaspár terveiről, mint II. Erzsébet királynő vagy a brit királyi család bármely más tagja.



Kanada a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség azon tagországai közé tartozik, amelyeknek államfője jelenleg is II. Erzsébet királynő.



Harry, Meghan és Archie a karácsonyi ünnepek környékén több hétig Kanadában tartózkodott, és így nem volt jelen a királyi család hagyományos karácsonyi ebédjén sem Sandringhamben, pedig erre az alkalomra a királynő legközelebbi hozzátartozói szinte mindig összegyűlnek.



Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a hétfői sandringhami "csúcson" az udvar illetékesei elsősorban arra hívják fel Harry figyelmét, hogy igen sokba kerülő "adócsapdában" találhatja magát, ha státusának rendezése nélkül, elhamarkodottan kilép a királyi családból és Kanadába költözik. A kanadai törvények alapján ugyanis azok, akik évente fél évet plusz egy napot Kanadában töltenek életvitelszerűen, kanadai adóalanyokká válnak.



Az udvari illetékesek hírek szerint átnyújtják majd Harrynek a brit adó- és vámhivatal (HMRC) által erről összeállított dokumentumot, amelyben szerepel például, hogy komoly kanadai adóterhek hárulhatnak arra a jövedelemre, amelyet Harry a Duchy of Cornwall (Cornwall hercegsége) gyűjtőnevű, a mindenkori trónörökös - jelenleg Harry apja, Károly herceg - kezelésében álló ősi birtokhálózat és vagyonkezelő hitbizomány bevételeiből kap.



A házaspárnak ebből a forrásból jelenleg állítólag évi 2,3 millió font jövedelme származik.



Kérdés az is, hogy mi lesz Harry kiemelt biztonsági őrizetével. Ezt jelenleg a Scotland Yard, vagyis a londoni rendőrség terrorelhárító ügyosztályának különleges védelmi osztaga látja el, és ennek költségei évente 600 ezer és egymillió font között mozognak.



Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint Priti Patel belügyminiszter Harry kiemelt hatósági védelmének fenntartását szorgalmazza, függetlenül a herceg jövőbeni státusától.



Harry herceg kétszer is szolgálatot teljesített Afganisztánban, legutóbb 2012-ben, amikor Apache támadó helikopterekkel vett részt közvetlen harci bevetéseken.



Jóllehet katonai pályafutását 2015-ben befejezte, a brit hatóságok szerint különösen az afganisztáni bevetések nyomán továbbra is fennáll az a veszély, hogy terroristák célkeresztjébe kerülhet.



Tisztázandó kérdés az is, hogy befolyásolja-e a trónöröklési sorrendet Harry és Meghan visszalépése a királyi család magas rangú tagjaként betöltött szereptől.



Harry herceg jelenleg a hatodik, fia a hetedik helyen áll a brit trónöröklési sorban.



Nem ismert egyelőre az sem, hogy Harry és felesége lemond-e az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) megszólítás hercegként, illetve hercegnőként őket megillető jogáról. (mti)

