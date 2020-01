Pályázati felkészítőt tart a kolozsvári RMDSZ a helyi civil szervezeteknek

Az RMDSZ Kolozsvári szervezete pályázati felkészít tart olyan helyi civil szervezeteknek, akik a városhoz köthető rendezvényt, előadást, képzést esetleg kiállítást szerveznének, és az ehhez szükséges forrásokat a kolozsvári önkormányzat által kiírt 2020-as, vissza nem térítendő pályázati alapból fedeznék - tájékoztatnak közleményben.



„Tavaly került sor az első ilyen pályázati felkészítőre, ahol útmutatást próbáltunk nyújtani a civil szervezeteknek, hogy minél többen sikeresen pályázhassanak. Azt tapasztaltuk, hogy hatalmas az érdeklődés a program iránt, így úgy döntöttünk, hogy idén is megszervezzük, mivel ezeket a forrásokat, nekünk kolozsvári magyar civileknek ki kell használnunk, ezért csakúgy, mint a tavaly, az idén is a kulturális-, ifjúsági- és sport projekteket fogjuk megvizsgálni. Az a célunk, hogy minél több magyar vonatkozású civil kezdeményezés szülessen Kolozsváron, ami minőségileg és szakmailag is megállja a helyét!” – nyilatkozta Rácz Levente, városi tanácsos.



Hasonlóan a tavalyi évhez, a pályázati felkészítőt idén is a Kolozsvár Polgármesteri Hivatalának kulturális-, ifjúsági és sportprojektekért felelős ügyosztály munkatársai tartják meg.



A felkészítőre hétfőn, azaz január 13-án, 18:00 órától kerül sor a K+ Közösségi Térben, az Unió (Str. Memorandumulul) 3. szám alatt. A helyek száma korlátozott, ezért a felkészítőn való részvétel regisztrációhoz kötött, amit az érdeklődők az esemény Facebook oldalán tehetnek meg. (közlemény)

