Kukacs: játék-applikáció készül, amiben a szelektíven gyűjtő székely bácsi menekül a medve elől

Egy jópofa és a környezettudatosság felé terelő játék-applikációval, a Kukacscsal nyerte meg nemrégiben Kállai Emánuel és ötfős csapata Csíkszeredában a Digitális kaláka c. versenyt.





A székelyudvarhelyi marketinges szakember a-nek mondta el, hogy a játék fejlesztése jelenleg is folyamatban van, de további anyagi forrásokra lenne szükségük ehhez, különös tekintettel a dizájnra. A bevételeket többek között adományokból, pályázatokból, reklámértékesítésekből és helyi partnerektől remélik.Kállai elmondása szerint a dizájn azért is kiemelkedően fontos, mert általa szeretnék bemutatni a felhasználóknak Székelyföld legnevezetesebb turisztikai látványosságait is.A környezettudatosságra és szelektív hulladékgyűjtésre nevelő játék menete viszonylag egyszerű, és mégis izgalmas. A játék során egy székely bácsival,csal kell menekülnöd a medve elől, miközben a pálinkás üvegedet egy szelektív kukába kell beledobnod, és ki kell kerülnöd, pontosabban át kell ugranod az eléd kerülő akadályokat. A játék során kvízkérdésekre is felelned kell, ha tovább szeretnél haladni, amennyiben pedig elrontod azokat, akkor utolér a medve, és akkor komám, te megsuvadtál.A játék fejlesztésében részt vettek mégésfejlesztők, illetvedizájner. (