Nem, Bill Gates még mindig nem osztogatja a vagyonát az interneten, de ez a japán milliárdos igen

Maezava Juszaku japán milliárdos 9 millió dollárt oszt szét ezer Twitter-követője között, akiket azok közül választ ki véletlenszerűen, akik retweetelték egy január 1-jei posztját. A milliárdos fejenként 1 millió jent (valamivel több mint 39 ezer 500 lejt) ajánl fel a szerencséseknek, állítása szerint azért, hogy megfigyelje, boldogabbá tette-e az életüket az ajándékba kapott pénz.



Maezava Juszaku korábban már csinált ilyent, akkor ugyanennyi pénz kisorsolását ígérte száz retweetelőnek, ezzel pedig meg is döntötte a legtöbbször újraosztott poszt (retweet) világrekordját is.



A divatiparból meggazdagodott milliárdos egyébként már befizetett az Elon Musk vezette vállalatnál is egy holdutazásra, így ő lett az amerikai űripari cég, a SpaceX holdutazásának első várományosa is, amelyre várhatóan 2023-ban kerül sor. (Reuters/hírszerk.)



Nyitókép: moneyweek.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!