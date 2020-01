Több mint 400 magyar egyetemista jelentkezett be a Téli Majálisra Kolozsváron

A 7. Téli Majális 2020.január 11-én kerül megszervezésre a Törökvágáson, 11:00 és 18:00 között.





Ez az esemény a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) 2020-as év legelső rendezvénye. Ebben az évben, 32 csapatkapitány jelentkezett, amiből 28-an regisztrálták be a csapatukat. A regisztráció 2019.december 16-án járt le, éjfélkor. Minden csapat 15 személyből áll, ami 420 résztvevőt jelent. Egy űrlap kitöltése alapján a szervezők száma 70.Idei téma Magic Forest winter edition. A szervezők igyekeznek minél izgalmasabbá és játékosabbá varázsolni az eseményt. Néhány játék tavalyról ismétlődik, mint például a Részeg Ruszki, Mentsd meg a hegymászót, azonban új játékokkal is készülődnek a szervezők.A Téli Majális tekinthető egy kisebb diáknapoknak, mert a csapatok részt vesznek a májusban megrendezésre kerülő 27. KMDSZ Diáknapokon is. Témájuk is összeköthető, mivel a szervezők egy mágikus kalandra hívták a résztvevőket a csodalények, faunok, nimfák világába. Az eseményt afterparty zárja 23:00 órától a Form Space-ben.