Úgy még senki nem közölte Zuckerberggel, hogy náci propagandát terjeszt, mint a Boratot alakító színész

Az köztudott, hogy Sacha Baron Cohen brit komikus nem fogja vissza magát, ha valakit provokálni kell. Nem történt ez másképp az idei Golden Globe díjátadón sem, ahol neki kellett átadnia a „legjobb vígjáték vagy musical” kategória díját. Cohen a következőképpen konferálta fel a díjra jelölt a Jojo Rabbit című filmet:





“The hero of this next movie is a naive, misguided child who spreads nazi propaganda and only has imaginary friends. His name is Mark Zuckerberg. Sorry this is an old intro for Social Network” pic.twitter.com/QWLwmcPLPt