Meghosszabbították a Hunyad és Krassó-Szörény megye hegyvidékein érvényes szélriadót

Meghosszabbította az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az erős szélre vonatkozó elsőfokú figyelmeztetést, amely Hunyad és Krassó-Szörény megye hegyvidékein érvényes. A meteorológusok szerint 1800 méter fölött 110 - 130 km/h sebességű széllökésekre is számítani lehet az említett régiókban. A sárga jelzésű nowcasting figyelmeztetés eredetileg 17 óráig volt érvényben, ezt most 23 óráig hosszabbították meg a szakértők. ( agerpres )

