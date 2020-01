Ismét meleg ételt osztanak önkéntesek Kézdivásárhely főterén

A kezdi.info közösségi portál alapítója és működtetője a Transindexnek küldött közleményben írja: "2020. január 4-én, az új év első szombatján hatodik alkalommal Újévi Meleg Ételre kerül sor Kézdivásárhely főterén a Gábor Áron szobornál délután 13 órától - az eddigi 15 órai kezdettől eltérően. Az idei meleg étel sokak kedvence, ami első alkalommal helyben készül el. A felszolgálásbán részt vesznek a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, a Zöld Nap Egyesület, a 34. Számú Gábor Áron Cserkészcsapat, Süti Éden, Kreakids Studio. Az eseményt támogatja a számos önkéntes mellett a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal is."Az esemény követhető az #újévimelegétel #newyearshotmeal hashtagcímkéken keresztül is.

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 185 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 16 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 47 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 226 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 157 Még nem gondolkodtam el ezen 23