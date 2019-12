Magas lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Nagyon nagy a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban a frissen lerakódott jelentős hóréteg és az 1800 méter fölött nagy erővel fújó szél miatt, figyelmeztetnek vasárnap a meteorológusok.



A meteorológusok szerint az utóbbi 24 órában lehulló jelentős mennyiségű hó mintegy 80 centiméterrel növelte meg a hóréteg vastagságát a magasan fekvő vidékeken, illetve 40-50 centiméterrel az alacsonyabb pontokon. Vasárnap tovább tart a havazás, átlagban 15-20 cm-es friss hó fog lerakódni, az 1800 méter fölött erősen fújó szél pedig hótorlaszokat emel porhóból, amelyek magassága akár a 2 métert is meghaladhatja. A friss hóréteg a régi, mintegy 70-80 cm-es vastagságú, jégkéreg borította hótakaróra rakódott le. Lavina bármikor elindulhat, akár spontán módon is.



A Bucsecs-hegységben szintén jelentős a lavinaveszély, tekintve, hogy 1800 méter fölött a frissen lerakódott porhó több mint 25 cm vastagságú instabil réteget képez, amely a régi, 15-20 cm-es, jéggel borított takaróra rakódott le. Itt is havazni fog a nap folyamán.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint az ország minden hegységében havazni fog vasárnap, és kisebb, vagy nagyobb friss, instabil hóréteg rakódik le. Vastagabb hóréteg a Keleti- és Déli-Kárpátokban rakódik le. A szél 60-70 km-es sebességgel fog fújni a magasabban fekvő hegyvidékeken, hóviharokat idézve elő. A meredekebb lejtőkön, amelyeken vastagabb hóréteg rakódott le, kisebb méretű lavinák indulhatnak el. A Déli-Kárpátokban azonban közepes méretű, sőt nagy lavinák is képződhetnek.



Vasárnap reggel 163 cm-es volt a hóréteg a Déli-Kárpátokban a Bâlea-tónál, 63 cm-es az Omu-csúcson, 50 cm-es Pöltinison (Păltiniş), 36 cm-es Predeálon, 13 cm-es Sinaián. A Keleti-Kárpátokban a legvastagabb hóréteget, 39 cm-est, Lăcăuţi-on mérték, az Erdélyi-szigethegységben pedig Szemeniken (38 cm) és a Vigyázó-csúcsom (38 cm).



A vasárnapről hétfőre virradó éjszaka gyengül a havazás a hegyekben, a Keleti-Kárpátokban fog még helyenként havazni. Hétfőn napsütés várható, a szél 60-70 kilométeres sebességgel fog fújni a havasok többségében.



Ami a hőmérsékleteket illeti, 1800 méter fölött átlagosan mínusz 18 és -12, illetve -14 és -8 Celsius-fok között alakulnak, 1800 méter alatt pedig -12 és -8, illetve -7 és -3 fok között. (agerpres)

