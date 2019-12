Megérkezhet a tél a következő napokban

Megerősödő szélre, havazásra és hóviharokra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Az előrejelzések szerint pénteken 22 órától vasárnap 22 óráig a hegyekben és az ország délkeleti részén megerősödő szélre kell számítani, 45-50 km/órás, akár 60-70 km/órás széllökések is várhatók. A hegyvidéki térségekben ugyanakkor havazni fog, Erdélyben, Munteniaban, valamint Dobrudzsában friss hóréteg képződik. Kovászna, Brassó, Szeben, Hunyad, Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bákó, Vaslui, Vrancea, Buzău, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Vâlcea és Gorj megyére sárga riasztás lesz érvényben péntek estétől vasárnap estig a várható havazás és hóviharok miatt. A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban, szombat reggeltől pedig Moldva nagy részén is jelentős mennyiségű hóra kell számítani. Emellett megerősödik a szél, 50-55 km/órás, a gerinceken 70-80 km/órás széllökések várhatók. ( agerpres ) Nyitókép: MagnaNews

