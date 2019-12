Húsz darab csípős paprikát akart megsütni a mikróban, egy teljes tömbházat kellett evakuálni

Egy vaslui-i tömbház lakói hívták fel pénteken az 112-es segélyhívószámot, hogy az egész tömbházban érződik egy rendkívül irritáló és nagyon csípős szag. A lakók gázszivárgásra gyanakodtak, ezért kérték, hogy a hatóságok szálljanak ki a helyszínen, és ellenőrizzék a szag forrását.



A helyszínre kiérkező tűzöltó alakulatok elkezdték kutatni a gázszivárgás forrását, viszont az erre használatos készülék egyáltalán nem jelzett be. A tűzoltók végül egy negyedik emeleti lakásban találták meg a rendkívül irritáló szag forrását. A lakásba belépve azt vették észre, hogy ott egy férfi éppen 20 darab csípős paprikát igyekszik megsütni a mikrohullámú sütőben. A férfi azt állította, hogy egy jó kis pikáns étel elkészítése végett akarta megsütni azokat.



A beszámolók szerint annyira erős volt a sülő csípős paprika szaga, hogy maga a férfi is a lakása erkélyére kényszerült „kimenekülni” és ott kivárni, amíg a pikáns zöldségek megsülnek.



Marius Stanciu, a Vaslui megyei készenléti felügyelőség (ISU) szóvivője elmondta, hogy a tűzoltó kollégák megkönnyebbülve, és némi derűvel fogadták a férfi történetét, de többüknek is megeredt a könnye a lakást betöltő pikáns szag miatt. A Digi24.ro beszámolója szerint egy alapos szellőztetés után a tömbház lakói minden probléma nélkül visszatérhettek otthonaikba. (digi24.ro/hírszerk.)



Nyitókép: vremeanoua.ro

