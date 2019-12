Sárga jelzésű, havazásra és hóviharra vonatkozó riasztás érvényes 19 megye magasan fekvő vidékén

Elsőfokú (sárga jelzésű), havazásra és hóviharra vonatkozó riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn, amely december 25-én reggelig érvényes az ország 19 megyéjében. Az előrejelzés szerint december 23-án este 8 órától december 25-én reggel 10 óráig a hegyekben havazni fog, először a magasabban fekvő vidékeken, kedd délutántól azonban az alacsonyabb vidékeken is. Jelentősebb hóréteg a Keleti-, illetve a Nyugati-Kárpátokban rakódik le, az erősen fúvó szél - a széllökések ereje meghaladja a 80-90 km/órás sebességet - pedig hóviharokat idéz elő, jelentősen csökkentve a látási viszonyokat. A következő megyékben érvényes a riasztás:, Brassó, Szeben, Kovászna, Fehér, Kolozs, Szilágy, Bihar, Arad, Krassó-Szörény, Hunyad, Temes, Vrancea, Buzău, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Vâlcea, Gorj és Mehedinţi. Az ANM ugyanakkor frissítette az esőzésre és szélre vonatkozó figyelmeztetését, amely az ország régióinak többségére érvényes. A figyelmeztetés értelmében december 23-án délelőttől december 26-án este 8 óráig az ország legnagyobb részében csapadékos időre kell számítani. Hétfőn inkább a nyugati, északnyugati és középső országrészben lesznek esők, főként a domb- és hegyvidéken, a lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 20-30 litert négyzetméterenként. A hétfőről keddre virradó éjszaka Erdélyben és a Máramarosban vegyes csapadékra lehet számítani, majd ezt követően havazni fog. Helyenként és időnként megerősödik a szél, a széllökések ereje eléri az 50-60 km/órás sebességet. ( agerpres )

