Csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó, vasárnap estétől kedd estig érvényes figyelmeztető előrejelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A meteorológusok szerint a jelzett időszakban az ország nagy részén esni fog. Gyakoribb esőzések az ország nyugati, északnyugati és központi részén várhatók, ahol a lehulló csapadék mennyisége eléri a 20-30 litert négyzetméterenként. A hétfőről keddre virradó éjszaka Erdélyben és Máramarosban, illetve elszórtan a Körösök vidékén és Moldvában havas eső is lehetséges. Emellett szinte mindenütt megerősödik a szél, a délnyugati és helyenként a központi országrészben 55-60 km/órás széllökések várhatók. A hegyvidéki térségekben hétfő estétől havazásra lehet számítani, a Bánsági-hegyekben és a Déli-Kárpátok nyugati részén friss hóréteg alakul ki. A hegygerinceken 80-90 km/órás sebességgel fújhat a szél, felkavarva a havat. ( agerpres )

