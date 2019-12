Jól szórakoznak a temesváriak a manöken babás városi betlehemen

Nagyon élvezik a városba látogató turisták is a temesvári karácsonyi vásárt és legfőképpen a betlehemet. Ugyanis hamar feltűnt az arra járóknak, hogy a Szent Családot és a három Napkeleti Bölcset ábrázoló bábuk valószínűleg próbababák lehettek korábban egy ruhás üzletben, mielőtt előléptették volna őket a bibliai szereplőkké.





Fotó: digi24.ro

helyszíni riportja szerint az arra járók gyakran meg is állnak fényképezkedni a betlehemnél, és mosolyogva konstatálják, hogy a kis Jézus is egy gyenge minőségű játékbabából lett átalakítva, valamint a Szűz Máriát ábrázoló bábu is ki van rúzsozva (a rúzst azóta eltávolították). A városi büdzséből egyébként 900 ezer lejjel támogatták az idei karácsonyi vásárt. (