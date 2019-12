A valódi Amerika egészen szerdáig szabad kereskedelmi kapcsolatban állt a képzeletbeli Wakandával

Egészen szerdáig a Marvel-univerzumból ismert Wakandával állt szabad kereskedelmi kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államok. Legalább is erre lehet következtetni abból, hogy az USA mezőgazdasági minisztériumának honlapján a képzeletbeli afrikai ország neve is szerepel Kolumbia, Costa-Rica, Peru, Dominikai Köztársaság stb. nevei mellett, amelyekkel az amerikai kormányzat szintén ilyen jellegű kapcsolatban áll.





Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh