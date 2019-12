WHO: először csökkent világszerte a dohányos férfiak száma

Több évtizednyi dohányzásellenes kampány után először csökkent világszerte a dohányos férfiak száma az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elemzése szerint.



Döntő jelentőségű fordulópont következett el a halálos dohányipari termékek elleni harcban - mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója a dohányzásról közzétett új jelentés bemutatásakor.



Bár ötből négy dohányfogyasztó még mindig férfi, az általános visszaesés elsősorban arra vezethető vissza, hogy a nők egyre inkább lemondanak a dohányzásról és a dohánytermékek más formájú fogyasztásáról. A dohányos nők száma 2000 és 2018 között 100 millióval csökkent, míg a férfiaké 40 millióval növekedett.



Ez a trend változott most meg első alkalommal a férfiaknál - közölte a WHO.



A szervezet abból indul ki, hogy a következő évben kétmillióval kevesebb férfi fog dohányozni, mint 2018-ban, 2025-ben pedig már hatmillióval kevesebb.



A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebb nő lehet dohányos, mint 2018-ban, 2025-ben pedig már akár 32 millióval is kevesebb.



2000-ben a világ 15 év feletti lakosságának egyharmada fogyasztott rendszeresen dohányterméket. Ide sorolható a cigaretta, a szivar, a pipa, a vízipipa, valamint a rágódohány és a tubák, valamint a hasonló termékek , az elektromos cigaretta nem tartozik ebbe a körbe.



2015-ben már a világ népességének "csupán" egynegyede dohányzott. A WHO becslései szerint a dohányosok száma a 2000-es 1,4 milliárdról 2018-ra 1,3 milliárdra esett vissza. 2018-ban minden dohányos 80 százaléka cigarettát szívott.



A WHO szerint évente 8 millióan halnak meg a dohányfogyasztás következtében, ebből 1,2 millióan olyanok, akik maguk nem is dohányoznak, hanem dohányosokkal élnek vagy dolgoznak együtt. A dohány fogyasztása hozzájárul szívbetegségek, rák és más betegségek kialakulásához.



A 13-15 éves korosztályban 2018-ban világszerte 43 millióan dohányoztak, 30 százalékban lányok.



A WHO célja, hogy a dohányhasználók arányát 2025-ig világszerte a 2010-es szinthez képest 30 százalékkal csökkentsék, ám ez nem feltétlenül fog megvalósulni. Csak 32 ország áll jól ennek teljesítésével. Ha a következő öt évben folytatódnak a jelenlegi trendek, 2025-re 23 százalékos visszaesés érhető el.



Arányaiban tekintve a 2018-as becslések szerint a legkevesebben Afrikában, a legtöbben pedig Délkelet-Ázsiában, majd Európában és a Csendes-óceán nyugati régiójában dohányoztak. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!