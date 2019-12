Olyan vécéülőkét terveztek, ami lerövidíti a munkavállalók illemhelyen töltött idejét

Egy olyan lefelé billenő vécéülőket tervezett egy brit start-up vállalkozás, ami lerövidíti a használóinak az illemhelyi tartózkodását. A StandardToilet 13 fokkal lejtősebb, mint az átlagos vízszintes, ami fokozza a lábak terhelését, és az 5 percnél hosszabb vécézés már kényelmetlen lesz.





, a cég alapítója és a vécécsésze tervezője anek nyilatkozva úgy magyarázta, már régóta bosszantja, hogy egyesek "elalszanak" a vécén, és hosszú sorok alakulnak ki miattuk. Elmondása szerint a végső lökést az adta, amikor egy különösen nehéz (azt nem mondja, miért) éjszaka után egy áruházban vásárolt, és amikor ki szeretett volna menni elvégezni a dolgát, csak zárt fülkéket talált, mindegyiket használták."A tizenhárom fok nem túl kellemetlen, de elég gyorsan le akarsz majd szállni róla - mondta, és azt is hozzátette, hogy nem kínzó eszközként kell rágondolni, mert egészségügyi előnyei is vannak, jobb a testtartásunk trónolás közben. Ugyanakkor a vécéülőke kifejlesztésekor az is szerepelt a célok között (és nyilván így lehet pénzt szerezni rá a gyártáshoz), hogy ezzel lerövidítsék a munkavállalók vécészünetét, kevesebb időt töltsenek a telefonjuk nyomkodásával és többet dolgozzanak. Egy brit felmérés szerint például a londoni munkavállalók alkalmanként átlagosan 28 percet töltenek a vécén, ezen akarnak rövidíteni."A fő haszon ugyanakkor a munkáltatóé, és nem a munkavállalóé, mert pénzt takarít meg általa a munkáltató" - mondta Gill.A StandardToilet gyártását ugyanakkor a Brit Vécészövetség (British Toilet Association) is felkarolta, akik az irodák és a nyilvános helyek jobb illemhelyi körülményeiért küzdenek. Egy ilyen ülőkének az ára 150 és 500 font között van, és a cég már tárgyalásokat folytat számos önkormányzattal és autópálya melletti töltőállomással, illetve úgy vélik, hogy az különböző állomásokon, kocsmákban, bevásárlóközpontokban és irodákban is el fognak terjedni az ilyen ülőkék.